DARIO ARGENTO/ Video, “Maestro nell’arte della paura” (David Donatello 2019)

Dario Argento sarà uno dei premiati durante la Cerimonia per la 64a edizione dei Premi David di Donatello 2019 condotta da Carlo Conti in prima serata mercoledì 27 marzo 2019 su Raiuno. Il regista riceverà un Premio Speciale annunciato così da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello: “Un maestro nell’arte della paura e del thriller, un esempio di cinema pop sempre linguisticamente innovativo”. A decidere di consegnare questo importantissimo e prestigioso Premio è stata non solo Piera Detassis, ma anche il Consiglio Direttivo dei David. Un premio speciale a conferma dell’innegabile talento del maestro dell’horror.

Dario Argento ai David di Donatello 2019

Il Premio Speciale David di Donatello 2019 a Dario Argento è stato così motivato dalla Presidente Piera Detassis: “Con il David Speciale a Dario Argento premiamo un maestro nell’arte della paura e del thriller, l’autore capace di suscitare, indagandoli nel profondo, i nostri atavici spaventi con uno stile personale che ha influenzato intere generazioni, unendo affondo d’autore e vocazione alla narrazione di genere. Un esempio di cinema pop sempre linguisticamente innovativo. Siamo felici e onorati di assegnargli il David di Donatello Speciale a riconoscimento di una carriera che lascia un segno profondo rossonella storia del cinema”. Del resto Dario Argento in cinquanta anni di straordinaria carriera è riuscito a creare un universo inedito e mai visto nel cinema italiano. Un regista capace di raccontare un universo emozionante e suggestivo portando il telespettatore in un mondo parallelo fatto di giallo, horror e thriller.

Il maestro dell’horror

Una carriera straordinaria quella di Dario Argento che in tutti questi anni è stato spesso oggetto di imitazioni non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Indimenticabili alcuni suoi lavori cinematografici considerati del cult non solo nell’ambito del cinema horror. Come dimenticare del resto capolavori del calibro di “Profondo Rosso”, “Opera”, “Tenebre” oppure la trilogia degli Animali fino a quella de Le Tre Madri. “Suspiria” è sicuramente è uno dei suoi titoli più amati, che gli ha permesso di superare i confini nazionali conquistandosi un posto di prestigio anche nel cinema internazionale. Un Premio meritatissimo che il regista ritirerà durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2019.





