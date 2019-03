DAVID DI DONATELLO 2019/ Diretta e vincitori: Andrea e Matteo Bocelli ospiti di Conti

Mercoledì 27 marzo, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la 64esima edizione dei David di Donatello. Nel corso della cerimonia saranno consegnati 25 premi che premieranno i protagonisti del cinema italiano che si sono contraddistinti per l’interpretazione all’interno dei film di maggior successo dell’ultimo anno. Sul palco dei David di Donatello 2019 saliranno molti protagonisti del cinema italiano che, oltre a ricevere i premi, li consegneranno a quelli che sono stati i protagonisti cinematografici degli ultimi dodici mesi. Nel corso della cerimonia, inoltre, saranno assegnati anche i David Speciali e i premi alla carriera. Accanto a Carlo Conti, inoltre, ci saranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo che regaleranno al pubblico di Raiuno una serata unica. Prima della diretta su Raiuno, a partire dalle 20, Rai Movie trasmetterà in diretta il Red carpet con la conduzione di Livio Beshir.

ANDREA BOCELLI E IL FIGLIO MATTEO OSPITI

Attori, ma anche musicisti saliranno sul palco dei David di Donatello 2019. Nel corso della serata, i protagonisti del cinema italiano consegneranno i venticinque David di Donatello e i David Speciali: tra gli attori che saliranno sul palco ci saranno Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Raoul Bova, Isabella Ferrari, Serena Rossi ed Enrico Brignano. Non solo cinema, ma anche grande musica per la presenza di Andrea Bocelli che eseguirà “Nelle Tue Mani” (Now We Are Free) dal film “Il Gladiatore” e duetterà con il figlio Matteo sulle note del brano “Fall On Me”. Sarà, dunque, una serata di grande spettacolo quella che la Rai regalerà al proprio pubblico rendendo così omaggio al cinema italiano che, negli ultimi dodici mesi, ha ottenuto importanti riconoscimenti.

DAVID DI DONATELLO 2019: PREMI SPECIALI A DARIO ARGENTO E TIM BURTON

Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore, nel corso della 64ª edizione dei Premi David di Donatello, riceverà il David Speciale. Un riconoscimento importante per il famoso regista, deciso dal Consiglio Direttivo. David Speciale anche per Francesca Lo Schiavo, fra le più note e apprezzate set decorator al mondo e premiata dall’Academy per il suo lavoro in Sweeney Todd. Premio alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019 per Tim Burton che lo riceverà dalle mani di Roberto Benigni. ll premio Oscar Alfonso Cuarón ritirerà, invece, il David al Miglior film straniero per Roma. Tra le novità di quest’anno c’è il David dello Spettatore che sarà assegnato al film che, uscito entro il 31 dicembre, avrà totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze calcolate entro la fine di febbraio.

CANDIDATURE E QUOTE

“Dogman” di Matteo Garrone e “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino sono i favoriti per la vittoria del David come Miglior film, quotati a 2,00. Segue “Sulla mia pelle”, il film di Alessio Cremonini che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi la cui vittoria è quotata a 4,50. Per la categoria Miglior Regia, il favorito è Garrone dato a 1,40, seguito da Guadagnino, quotato a 3,00. Tra le statuette più importanti c’è quella per il Miglior attore protagonista per la quale in pole c’è Alessandro Borghi, offerto a 1,40, davanti al protagonista di “Dogman”, Marcello Fonte, a 3,50. Segue Toni Servillo, quotato a 6,00. Per la categoria Miglior attrice protagonista, invece, la favorita è Elena Sofia Ricci in nomination per “Loro”, offerta a 1,85, seguita da Alba Rohrwacher (“Lazzaro felice”) a 3,50. Ecco tutte le nomination:

Miglior Film: Chiamami col tuo nome, Dogman, Euforia, Lazzaro Felice, Sulla mia pelle.

Miglior Regia sono: Mario Martone: Capri-Revolution, Luca Guadagnino: Chiamami col tuo nome, Matteo Garrone: Dogman, Valeria Golino: Euforia, Alice Rohrwacher: Lazzaro Felice.

Miglior Regista Esordiente sono: Luca Facchini con Fabrizio De André – Principe libero, Simone Spada con Hotel Gagarin, Fabio e Damiano D’Innocenzo con La terra dell’abbastanza, Valerio Mastandrea con Ride Valerio, Alessio Cremonini con Sulla mia pelle.

Miglior Sceneggiatura Originale: Dogma, Euforia, La terra dell’abbastanza, Lazzaro Felice, Sulla mia pelle.

Miglior Sceneggiatura non originale: Chiamami col tuo nome, Ella&John, Il testimone invisibile, La profezia dell’armadillo.

Migliore Attrice Protagonista: Marianna Fontana, Pina Turco, Elena Sofia Ricci ,Alba Rohrwacher, Anna Foglietta.

Migliore Attore Protagonista: Marcello Fonte, Riccardo Scamarcio, Luca Marinelli, Toni Servillo, Alessandro Borghi.

Migliore Attrice non Protagonista: Donatella Finocchiaro, Marina Confalone, Nicoletta Braschi, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca

Migliore Attore non Protagonista: Massimo Ghini, Edoardo Pesce, Valerio Mastandrea, Ennio Fantastichini, Fabrizio Bentivoglio.



