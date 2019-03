Diego Armando Maradona Jr, secondo figlio/ Le news da Carmelita (Non è la d’Urso)

Diego Armando Maradona Junior al fianco della moglie Nunzia Pennino, questa sera sarà tra i protagonisti di Live – Non è la d’Urso, lo spettacolo condotto dalla nostra ruspante Barbara d’Urso, che regalerà al pubblico tantissimi ospiti e altrettante esclusive piccanti. Oltre all’uno contro tutti con protagonista Asia Argento, ci sarà spazio anche per il figlio di Maradona, dopo avere ritrovato il padre anche per merito di Barbarella. Ad un anno di distanza dalla nascita di Diego Matias, primogenito di Diego Armando Maradona Junior e Nunzia Pennino, un altro fiocco sta per arrivare nella grande famiglia Maradona. Il pibe de oro infatti sarà un’altra volta nonno e probabilmente lo “scoprirà” in diretta. La coppia sposata da circa 4 anni aspetta il secondo figlio e lo annuncerà proprio questa sera, nel corso del terzo appuntamento di Live non è la d’Urso nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Diego Armando Maradona Junior a Live – Non è la d’Urso

Attualmente, oltre all’indiscrezione sulla lieta novella, non ci sono particolari dettagli in riferimento alla seconda gravidanza. Nonostante questo, vedere (e sapere) come ha reagito Maradona Senior, sta creando una attesa non indifferente da parte del pubblico. L’arrivo di un altro nipotino per l’ex calciatore, arriva proprio mentre si vocifera di un altro figlio: Santiago Lara. Questo ragazzo appena maggiorenne, durante una trasmissione ad una televisione argentina ha confidato: “Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente Diego Maradona”. Stasera, mercoledì 27 marzo 2019, nella prima serata, il programma Videonews, avrà modo di riavere come ospiti, Diego Armando Maradona JR e la moglie Nunzia. Durante la diretta con la conduttrice napoletana, verranno svelati tutti i dettagli della nuova gravidanza: come avrà preso il nonno la lieta novella? Se siete curiosi di poterlo scoprire, vi basterà sintonizzarvi su Canale 5, nella prima serata.

