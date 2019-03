DILETTA LEOTTA, DOPPIO TAPIRO/ Classico e pixelato: Striscia bacchetta madrina Dazn

Tapiro a Diletta Leotta: anzi, doppio tapiro! Striscia la notizia ha messo nel mirino la bella giornalista sportiva ex Sky Sport e dall’inizio di questa stagione volto principale di Dazn, la piattaforma russa che si è assicurata il diritto di trasmettere alcune partite del campionato italiano di calcio – oltre che della Serie B e della Liga spagnola per citare gli eventi più importanti – ma che si può dire non sia entrata nel cuore del pubblico per i problemi che spesso e volentieri si riscontrano nella visione in streaming di un evento. Proprio questo è stato uno dei motivi che ha convinto Valerio Staffelli a recarsi da Diletta Leotta, conduttrice su Dazn della trasmissione Diletta Gol, per consegnarle due tapiri: da una parte quello classico del tg satirico, dall’altra il tapiro “pixelato”. Ne avete intuito il motivo?

DOPPIO TAPIRO A DILETTA LEOTTA

Prima di spiegarvi in cosa consiste il tapiro pixelato vi diciamo il motivo per cui Diletta Leotta è finita “attapirata”: Valerio Staffelli l’ha infatti “punita” dopo che l’Antitrust ha condannato Dazn a una multa di 500.000 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/2019. Diletta però ha tentato giustamente di smarcarsi da quest’associazione:”Dovrebbe andare nella sede Dazn di Londra a consegnare il Tapiro”. Staffelli nei suoi confronti non è stato tenero:”Toglieranno soldi dal suo stipendio per pagare questa sanzione?”. Leggermente infastidita la risposta della Leotta:”Non lo so, ma non credo”. Torniamo ora al tapiro “pixelato”: a cosa si deve questa new-entry? Lo spiega Staffelli, chiarendole che si vede e non si vede, proprio come Dazn. La Leotta però coglie l’allusione e in questo caso difende l’emittente:”È stata una problematica iniziale. Ora si vede benissimo”.

