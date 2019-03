Donna Ciretta Bella/ Video, dopo Ciao Darwin pronta a “fare burdel” (Non è la d’Urso)

Donna Ciretta Bella, la stravagante campana che ha dato spettacolo (trash) nell’ultima puntata di Ciao Darwin 8, schierandosi dalla parte del Family Day e scontrandosi nella sfida “A spasso nel tempo” con uno dei rappresentanti del Gay Pride, questa sera sarà ospite a Live – Non è la d’Urso. E’ stata proprio la donna ad annunciarlo sul suo profilo Instagram: “…e stasera sono invitata da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso su Canale 5 dopo Striscia la Notizia… andiamo a fare nu poc e burdel”, ha spiegato. La campana dopo la sua presenza nella trasmissione del venerdì sera di Paolo Bonolis ha conquistato certamente grande popolarità e non certo per le sue solide argomentazioni in quanto membro del Family Day bensì per lo spettacolo trash che ha regalato ai telespettatori. Sui social è diventata virale la scena che la vede alle prese con un improbabile hula-hoop giallo al collo. Con quali altre strabilianti “esibizioni” ci sorprenderà questa sera?

DONNA CIRETTA BELLA A LIVE NON È LA D’URSO

Mentre si prepara alla sua presenza a Live – Non è la d’Urso, Donna Ciretta Bella ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme a Cristiano Malgioglio, anche lui ospite di Carmelita. E’ probabile che la sua presenza sia legata non solo al momento di strepitoso trash che ha regalato nei giorni scorsi al pubblico di Ciao Darwin ma anche al suo presunto attacco contro alcuni dei protagonisti della serata, da Marco Carta (che proprio da Barbara d’Urso, a Domenica Live, aveva rivelato la sua omosessualità) a Eva Grimaldi e Imma Battaglia, prossime alle nozze. Ciò che è certo è che il suo sarà un attacco a suon di sorrisi (e qualche strafalcione). Indubbiamente la ritroveremo anche stasera con abiti succinti (come del resto appare nella maggior parte dei suoi scatti social) ed a giudicare dai commenti sono in tanti a sperare di poterla rivedere non solo stasera ma anche in altre circostanze tra ospitate e reality Mediaset.





© RIPRODUZIONE RISERVATA