Dumbo di Tim Burton/ Video: il classico Disney torna a far sognare tra oscuri segreti

Dumbo, uno dei classici Disney più amati, torna a far sognare e ad emozionare in una versione nuova affidata a Tim Burton, il regista che questa sera riceverà un premio speciae durante i David di Donateo 2019. L’elefantino più famoso del cinema fece la sua comparsa sul grande schermo, per la prima volta, nel 1941. Da allora sono passati ben 68 anni e dal 28 marzo, Dumbo, grazie al genio di Tim Burton che ha realizzato una nuova versione dell’elefante dalle orecchie troppo grandi, preso in giro dai suoi simili e che si riscatta grazie alla sua capacità di volare, tornerà a far piangere grandi e piccoli con la sua storia che pone l’accento sull’emarginazione. La versione moderna in live-action si basa su una storia più lunga rispetto a quella animata. Il cartone Dumbo, infatti, dura solo 64 minuti e rappresenta il più breve dei cartoon classici. Tim Burton e la sua squadra, però, sono riusciti a realizzare una versione di Dumbo che, dai trailer diffusi, si annuncia davvero emozionante.

DUMBO DI TIM BURTON: LA STORIA

Dumbo, la pellicola con Danny DeVito, Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton e la voce di Elisa arriva nelle sale italiane il 28 marzo. Il film di Tim Burton racconta parte da Max Medici (Danny DeVito), proprietario di un circo, che assume l’ex star del circo Holt Farrier (Colin Farrell) insieme ai figli Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins) a cui affida a cura di un elefantino le cui orecchie, troppo grandi rispetto al resto delcorpo, lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà economiche. L’elefantino, infatti, viene preso in giro dai suoi simii e Holt Farrier ha il compito di allevarlo. La svolta arriva quando Holt e gli altri membri del circo scoprono che Dumbo sa volare. L’elefantino diventa così una star e il circo torna ad avere successo al punto che l’imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) decide di portare Dumbo nel suo nuovo straordinario circo, Dreamland che, però, è pieno di oscuri segreti.

DUMBO: LE PAROLE DI TIM BURTON

“Dumbo era sicuramente il classico che mi aveva colpito di più e che mi permetteva di non fare solo un remake ma di approfondire delle tematiche molto belle”, ha spiegato Tim Burton come si legge su Tgcom24. “Ci sono dei parallelismi tra la storia di Dumbo e quella delle persone che lo accudiscono – ha aggiunto Burton – Entrambe le storie approfondiscono il tema della perdita da più punti di vista. Tutto parte della stessa storia, si esplora la famiglia nelle sue forme più tradizionali”. Nel film c’è anche il brano “Bimbo Mio”, cantato da Elisa in italiano.





