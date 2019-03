Eleonora Massara, chi è/ “Ho vinto oltre 300 fasce” ma a Pomeriggio 5 è polemica

Nello studio di Pomeriggio 5 torna ospite “Miss Milf”, ovvero Eleonora Massara. Dopo l’esordio di alcune settimane fa, l’ex concorrente di Saranno Isolani torna e lo fa con un abito da principessa, al quale la conduttrice dà grande risalto. Eleonora ha 46 anni ed partecipato ad oltre 340 concorsi di bellezza negli ultimi quattro anni. Oltre alle ospitate a Pomeriggio 5 e alla partecipazione a Saranno Isolani, Eleonora è stata protagonista anche di una puntata di Ciao Darwin, di Guess My Age del talent di canale 5 e di Tu sì que vales. Per la nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha deciso di portare le telecamere a casa della Massara per mostrare al pubblico di Canale 5 tutte le sue fasce da Miss, che sono oltre 300. “Belle a 20 anni si può essere ma dopo i 40 si diventa anche seducenti. E io sono anche sosia italiana riconosciuta, cara Barbara, di Jessica Rabbit” confessa la Massara.

CRITICHE PER MISS MILF A POMERIGGIO 5

In studio, la visione di Eleonora Massara in abito da principessa e del filmato delle sue fasce, scatena le critiche di Patrizia Groppelli. “Ti rendi conto che sei un fenomeno da baraccone?” sbotta l’opinionista di Barbara d’Urso ma Eleonora Massara replica: “Essere chiamata fenomeno da baraccone non mi tocca assolutamente. Preferisco essere così che un pagliaccio da circo.” Intanto, Carlo Mondonico ammette che Eleonora Massara questa sera prenderà un volo per Dubai perché “Dovrà incontrare un principe”, notizia che Miss Milf conferma e della quale la d’Urso si dice molto curiosa.

