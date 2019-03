Elettra Lamborghini/ Foto: tra una posa sensuale e il ruolo di coach a The Voice

Elettra Lamborghini si prepara a diventare la star di The Voice of Italy 2019. L’ereditiera, infatti, sarà una dei giudici della nuova edizione del talent show che dovrebbe partire tra poche settimane su Raidue e che sarà condotta da Simona Ventura. Con la sua bellezza, le sue pose sexy e intriganti e la sua voglia di far parare di sè, Elettra Lamborghini punta a rubare la scena ai colleghi Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno. Dopo aver fatto ballare le piazze italiane partecipando anche alle varie tappe di Battiti Live 2018, Elettra è pronta a mettersi a disposizione dei talenti che la colpiranno e che decideranno di provare a vincere The Voice entrando nella sua squadra. Prima di indossare i panni di coach responsbile e preparata, però, Elettra che con le sue pose riesce sempre a far parlare di sè, continua ad infiammare i social network.

Elettra Lamborghini: le foto che fanno impazzire i social

Con quasi quattro milioni di followers, Elettra Lamborghini è una vera star di Instagram. Le sue foto portano a casa migliaia di like e commenti diventando immediatamente virali. Merito della bellezza dell’ereditiera, ma anche delle sue pose, sempre molto sexy e sensuali. Elettra, infatti, amando il proprio corpo, sfoggia quotidianemente le sue curve mozzafiato facendo letteralmente impazzire i fans così come fa ogni volta che si lascia andare improvvisando una coreografia di twerking, vale a dire il modo di ballare in cui si muovono freneticamente i fianchi e il lato B. Nell’utima foto pubblicata, però, Elettra ha scelto di mettere in risalto una parte diversa del suo corpo ovvero il sorriso. Anche in questa foto, però, Elettra non rinuncia ai top ridotti con cui sfoggia il seno prosperoso e gli addominali scolpiti.





