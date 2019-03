Ennio Fantastichini/ Video Il ricordo del figlio Lorenzo e il David di Donatello 2019

Ennio Fantastichini, commovente omaggio ai David di Donatello 2019: standing ovation al Quirinale per l’attore morto lo scorso 1 dicembre 2018 per leucemia. L’interprete è candidato per il riconoscimento di miglior attore non protagonista per il film Fabrizio De Andrè – Principe Libero e la sua figura è stata ricordata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David 2019. Un lungo applauso e grande commozione per uno degli artisti più importanti della storia del cinema nostrano recente, capace di entrare nel cuore degli spettatori con la sua profondità e con la sua abilità di entrare alla perfezione nei passi del personaggio interpretato. Insieme a lui, Mattarella ha ricordato altri grandi protagonisti della settima arte italiana scomparsi recentemente: Vittorio Taviani, Paolo Ferrari, Ermanno Olmi, Carlo Vanzina, Bernardo Bertolucci, Giulio Brogi, Pino Caruso.

ENNIO FANTASTICHINI, IL RICORDO DEL FIGLIO LORENZO

Ennio Fantastichini rimarrà nel cuore degli amanti del cinema e particolarmente toccante è stato il ricordo del figlio Lorenzo Fantastichini alla camera ardente allestita alla Casa del Cinema a Roma. Il giovane ha letto una lettera scritta dal cugino, «penso siano delle parole scritte con il cuore, gli è stato vicino in queste tre settimane a Napoli dove ha combattuto per vivere ma non ce l’ha fatta. Continua a stare qui tra noi, è fortunato perché ha fatto ciò che voleva fare: rimarrà la sua immortalità». Ecco il testo: «Sei stato una mina vagante, un attore e un bagliore, uno sguardo che arpeggia, occhi che sanguinano senso. Continua a stare qui tra noi. Sei fortunato perché hai fatto ciò che volevi fare. Rimarrai immortale. Ora brillaci addosso diamante pazzo che non sei altro».





