Eva Grimaldi e Gabriel Garko/ I litigi da fidanzati, i sorrisi da amici

Gabriel Garko è stato un grande amore per Eva Grimaldi, quelli da togliere il fiato e così travolgente che l’attrice non ne ha mai fatto mistero. Un’esplosione avvenuta nel ’97 e terminata solo quattro anni più tardi, cinque prima che l’artista si fidanzasse con Fabrizio Ambroso e lo sposasse tre mesi più tardi. “Io ero un ragazzino“, ha dichiarato Garko due anni fa e non per ricordare i bei vecchi tempi. L’occasione gli viene data nei mesi successivi alla conclusione dell’Isola dei Famosi, che ha dato modo alla Grimaldi di dichiararsi come fidanzata ufficiale di Imma Battaglia. Eppure il loro rapporto non è mai scemato, tanto che Eva e Garko erano rimasti amici e fortemente legati nonostante tutto. Oltre quel Il Bello delle Donne che ha permesso a entrambi di conoscere l’amore per l’altro. Poi tutto è finito e non si sa per quale motivo. Gabriel è stato sintetico durante l’intervista a Il Messaggero, a cui ha fatto un solo accenno. “Non abbiamo più niente in comune“, si è limitato a dire senza dare troppe spiegazioni. E poi c’è l’altra versione, quella data dai rumors e dalle ipotesi. Fra cui la possibilità che ad allontanare l’ex coppia siano state alcune battute di Imma a Garko, sul fatto che la Grimaldi reputi la compagna molto meglio dell’ex. “Da ogni punto di vista“, ha sottolineato l’attivista a Chi.

Il “mistero” di Gabriel Garko

Eva Grimaldi e Gabriel Garko rimarranno sempre una delle coppie storiche della tv italiana. Ancora oggi molte fan sperano di poterli vedere presto insieme, ma il loro rapporto in questo momento viaggia solo lungo i binari dell’amicizia. Forte, di sicuro, ma nulla di più. Ci viene confermato dalle tante incursioni di uno nella vita dell’altro, come la recente vacanza in montagna documentata sui social della Grimaldi. Entrambi in tenuta da sci, si mostrano sorridenti alla fotocamera. In realtà era presente anche Imma Battaglia, l’attuale compagna della Grimaldi e sua futura sposa. Sembra però che le tensioni di qualche anno fa fra Garko e Eva siano ormai concluse, tanto che l’attore figura fra gli ospiti d’onore che lo scorso febbraio hanno assistito allo spettacolo Amici, amori, amanti, in cui recita l’ex fidanzata. Clicca qui per guardare la foto di Eva Grimaldi e Gabriel Garko. “Aveva 15 anni meno di me“, ha detto l’attrice a Non disturbare, “veniva dalla campagna“. Non nasconde il fatto che sentimentalmente lo abbia cresciuto lei, anticipando di molto certi tempi gloriosi che sarebbero arrivati anni più tardi. “Se Gabriel non avesse avuto questo grande mistero“, afferma inoltre con certezza parlando dell’ipotesi che l’attore sia in realtà gay, “non sarebbe diventato Gabriel Garko“.

