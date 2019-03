Eva Grimaldi/ “Matrimonio con Imma? L’amore deve vincere” (Live Non è la d’Urso)

A sette anni di distanza dal fatale incontro, Eva Grimaldi è pronta a consacrare la sua unione con Imma Battaglia. Le due compagne stanno già organizzando il matrimonio, che avverrà presto e verrà organizzato da Enzo Miccio. Un wedding planner di sicuro impatto, preciso e delicato. Possiamo solo immaginare che cosa abbiano in mente le due fidanzate, dato che per ora è tutto top secret. Eva ha condiviso in queste ore sui social una foto che la vede abbracciata stretta stretta a Miccio e Imma. Clicca qui per guardare la foto di Eva Grimaldi. Un trigono che si preannuncia esplosivo, custode di “tantissimi segreti“. Ed anche qualche mano allungata nei punti giusti, che in questo caso prevedono l’arto di Imma sul lato B di Miccio. “Troppo lunga“, commenta l’attrice. Chissà se Eva Grimaldi dirà qualcosa di più proprio questa sera, mercoledì 27 marzo 2019, quando varcherà la soglia di Live – Non è la d’Urso per parlare di famiglia. Le due donne hanno deciso di condividere il giorno del loro matrimonio con i loro fan: “Ieri sera, prima di andare a dormire, ci siamo guardate e ci siamo promesse che condivideremo con voi la nostra Unione, il nostro “Sì”, affinché l’odio e l’ignoranza subiscano un altro duro colpo. Sì, perché credo che l’Amore debba vincere sempre“, ha scritto al Grimaldi su Instagram. Sono giorni intensi per l’artista, che oltre a sfidare le malelingue ha affrontato la montagna. POchi giorni fa la vediamo sulla neve, armata con mascherina e caschetto e pronta ad affrontare una nuova giornata sulla neve. “Ho imparato ad amarla a 50 anni”, rivela in un post. Tutto merito di Imma, ancora una volta, è stata lei ad insegnarle l’arte dello sci.

Eva Grimaldi: tutto pronto per le nozze con Imma Battaglia

La relazione di Eva Grimaldi va avanti a gonfie vele, forte di quell’amore travolgente che ha deciso di rivelare al mondo intero solo poco tempo fa, in occasione dell’Isola dei Famosi 2017. Da qui al prossimo maggio, data decisa per le nozze con Imma Battaglia, è tutta una discesa. Anche se non si tratta della prima volta che Eva si unisce a qualcuno in matrimonio, visto che le prime nozze sono state con Fabrizio Ambroso. Un rapporto durato sette anni e che ha aperto le porte ad una delle pagine più dure della vita della Grimaldi. E superato tra l’altro proprio grazie al sostegno di Imma, quella “persona speciale“, come dice a Vanity Fair, di cui si è innamorata perdutamente. Quella passione travolgente che la fa sentire vuota quando si ritrova da sola. Tanto che annusa il suo pigiama, intriso del profumo della compagna. “Bisognerebbe smettere di urlare“, dice inoltre a Huffington Post per parlare del clima politico sempre più acceso e diviso sul fronte famiglia tradizionale. “Il confronto per essere tale deve essere propositivo“, dice infatti augurandosi che un domani si possa smettere di insultare, inveire. Rispettare chi la pensa in modo diverso.

