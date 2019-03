Fabrizio Corona in carcere/ Su Instagram spunta un messaggio misterioso: “insieme…”

Fabrizio Corona resta nel carcere di San Vittore in attesa della decisione del Tribunale che, nei prossimi trenta giorni, dovrà decidere se revocare o meno l’affidamento terapeutico, sospeso per le violazioni commesse. L’ex re dei paparazzi che, tramite il proprio legale, l’avvocato Ivano Chiesa, ha fatto sapere di non voler più commettere eccessi e di voler rispettare le regole, attende fiducioso la decisione del giudice. Nel frattempo, su Instagram, spunta un post misterioso. “Insieme”, si legge sotto l’utimo post pubblicato sul profilo ufficiale dell’ex re dei paparazzi. Una sola parola scritta dallo staff che ha voluto dimostrare la propria vicinanza a Corona che sta attraversando nuovamente un momento difficile. «L’unione ci rende forti. Insieme», scrive lo staff. E sotto il post non mancano i messaggi dei followers, schierati dalla sua parte: «Ormai lo mettono in carcere anche se butta una sigaretta», «Se la legge si fosse accanita contro i mafiosi e i politici corrotti come ha fatto con Fabrizio Corona, l’Italia sarebbe un posto migliore».

CORONA IN CARCERE: ECCO COSA ACCADRA’

Cosa accadrà, dunque, a Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi dovrà trascorrere le successive settimane in una cella del carcere di San Vittore. Saranno necessari almeno trenta giorni prima di scoprire la decisione del tribunale sul destino di Corona che, qualora l’affidamento terapeutico dovesse essere revocato, dovrebbe trascorrere il resto della pena in cella. Il fine pena è fissato al 2022. L’avvocato Chiesa, nel frattempo, ha precisato che il magistrato che ha preso questa decisione, Simone Luerti, «è una gran brava persona e non poteva fare altro». L’ex marito di Nina Moric e il suo avvocato, dunque, aspettano fiduciosi la decisione del tribunale. Dopo aver trascorso quasi un anno in libertà, l’ex re dei paparazzi tornerà presto alla sua vita?

Visualizza questo post su Instagram INSIEME. @adalet_official STAFF. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Mar 25, 2019 at 11:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA