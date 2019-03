Flavio Parenti a Vieni da me/ “Con Eleonora Albrecht è stato amore a prima vista”

Flavio Parenti, attore e regista, protagonista insieme a Vittoria Puccini della nuova fiction di Raiuno “Mentre ero via” si racconta ai microfoni di Vieni da me attraverso le canzoni della sua vita. Si parte da “Un’estate italiana”, colonna sonora dei Mondiai 1990. “Mia madre è francese e mio padre è italiano. Sono nato a Parigi e la canzone Un’estate italiana è stata l’ultima canzone che ricordo prima di andare in collegio per poi tornare in Italia da grande” – racconta l’attore che ha conquistato la popolarità interpretando Lorenzo Martini di “Un medico in famigia”. “Della mia infanzia non ho molti ricordi. Le prime immagini della mia infanzia cominciano intorno ai 10 anni. Il periodo francese è formata da piccoli schizzi colorati“, spiega ancora Flavio Parenti. Durante l’infanzia, l’attore ha vissuto anche un periodo difficile. “Ho cambiato scuola almeno 12 volte perchè i miei genitori, per lavoro, continuavano a trasferirsi. A 13 anni avevo pochissimi amici e non parlavo più. Quindi ad un certo punto, sapendo che dovevo andare via, decisi di non legarmi più a nessuno. I miei genitori mi mandarono dallo psicoterapeuta con cui, per aiutarmi, decisero di mandarmi in collegio ed è stato un periodo bellissimo”, ricorda oggi l’attore e regista.

FLAVIO PARENTI: IL SUCCESSO CINEMATOGRAFICO E LA SCOMMESSA DI “MENTRE ERO VIA”

Dall’infanzia all’amore il passo è breve. I racconti privati di Flavio Parenti partono con una delusione. “Era una ragazza australiana, avevo 15 anni e ci siamo messi insieme prima delle vacanze estive. Le scrivo durante le vacanze, torno in collegio dopo due mesi per vederla, ma lei dopo due giorni mi ha lasciato e mentre succedeva questo io ascoltavo “You are not alone” che per me rappresenta il primo dolore d’amore”, confessa l’attore. Nel frattempo, Flavio Parenti cresce e conquista il suo posto nel mondo del cinema. “Il primo film che ho fatto al cinema si chiama Parlami d’Amore con Silvio Muccino“. Da lì, poi, sono arrivate le grandi occasioni con Luca Guadagnanino e Woody Allen: “la cosa incredibile è che io interagivo con direttamente con Woody Allen che è una leggenda vivente, non l’ho mai visto arrabbiato e la cosa difficile è stato mantenere il segreto per due mesi perchè non potevo raccontarlo a nessuno“. L’attore, poi, ha svelato qualche dettaglio, sulla fiction “Mentre ero via” che partirà domani sera su Raiuno: “è un thriller psicologico sulla storia di una donna che ha perso la memoria e non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita e va allla ricerca di se stessa e man mano scopre i segreti della sua vita”. Infine, Flavio Parenti parla della sua lunga storia d’amore con Eleonora Elbrecht: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo incontrati e il giorno dopo stavamo insieme”, confessa l’attore che, da Eleonora, ha avuto una figlia, Elettra che ha due anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA