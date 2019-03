FRANCESCA LO SCHIAVO/ “Un’eccellenza del nostro cinema” (David Donatello 2019)

Francesca Lo Schiavo è una delle protagoniste della 64a edizione dei Premi David di Donatello 2019 che si svolgeranno mercoledì 27 marzo in diretta in prima serata su Rai1. A condurre l’evento cinematografico è Carlo Conti. Durante la serata saranno consegnati tantissimi premi e riconoscimenti, tra cui una serie di Premi speciali. Uno di questi sarà consegnato ad una delle indiscusse protagoniste del cinema italiano nel mondo: Francesca Lo Schiavo. La vincitrice di ben tre Premi Oscar sarà premiata con un David Speciale, un riconoscimento assegnatole da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, e da tutto il Consiglio direttivo dei David.

Francesca Lo Schiavo ai David di Donatello 2019

Premio David Speciale a Francesca Lo Schiavo. Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, e il Consiglio Direttivo hanno deciso di premiarla per il suo impegno ed eccellenza nel mondo del cinema. “Francesca Lo Schiavo, tre volte Premio Oscar, è una grande protagonista e un’eccellenza del nostro cinema” si legge nella lettera di motivazione per la consegna del premio. “Ogni suo lavoro mostra una sorprendente vena artistica affiancata da una profonda conoscenza tecnica: la ricerca e la cura di ogni singolo dettaglio l’hanno portata ad arredare e creare set cinematografici indimenticabili che hanno contribuito a rendere magici e allo stesso tempo assolutamente credibili gli immaginari di alcuni grandi maestri come Martin Scorsese, Tim Burton, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Neil Jordan, Anthony Minghella e Kenneth Branagh. È una grande felicità assegnare il David Speciale a una donna che ha saputo imporre il proprio talento in campo internazionale”.

Oscar per Sweeney Todd

Francesca Lo Schiavo è sicuramente una delle più famose ed apprezzate set decorato al mondo. Una carriera straordinaria consacrata anche dalla vittoria di ben tre Premi Oscar per il film “Sweeney Todd” di Tim Burton e “The Aviator” e “Hugo Cabret” di Martin Scorzese. Importantissima nella carriera di Francesca la collaborazione con il grandissimo Martin Scorzese, uno dei registi più amati ed apprezzati di Hollywood. Una collaborazione che ha visto Lo Schiavo lavorare in alcuni dei film più importanti del cineasta newyorkese: da Gangs of New York a Silente fino a Kundun. Un premio meritatissimo per una numero uno del cinema italiano nel mondo!



