Francesca Verdini chi è?/ La nuova fidanzata di Matteo Salvini alla prima di Dumbo

Matteo Salvini e Francesca Verdini, impazza il gossip per la nuova coppia: ma chi è la nuova fidanzata del ministro dell’interno? Figlia di Denis Verdini e Simonetta Fossombroni, Francesca è nata a Firenze ventisei anni fa ed il suo sogno è quello di diventare produttrice cinematografica: come riporta Vanity Fair, ha studiato Economia alla Luiss di Roma e nel corso degli anni ha svolto diversi lavori. Dagli articoli per il magazine ciak all’incarico ad Adlib (società argentina che promuove il networking nel mondo artistico, ndr), passando per le esperienze da hostess e la collaborazione per alcuni eventi alla Biennale di Venezia. Negli ultimi tempi ha lanciato insieme al fratello Tommaso la catena di ristoranti Pastation, prima a Firenze e poi a Roma. Proprio nel locale capitolino è stata a cena con il ministro dell’Interno lo scorso 13 marzo…

FRANCESCA VERDINI CHI E’? PRIMA USCITA PUBBLICA DELLA NUOVA FIDANZATA DI MATTEO SALVINI

Un’ulteriore conferma sui rumors delle ultime settimane è arrivata nelle scorse ore: Matteo Salvini e Francesca Verdini sono comparsi insieme alla prima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton. Il remake del classico della Disney è stato proiettato al The Space cinema moderno di Roma e il ministro dell’Interno è stato accompagnato mano nella mano proprio dalla bella 26enne. Come sottolinea Repubblica, entrambi erano con un sacchetto di popcorn in mano: il segretario federale della Lega in camicia e completo, lei con un look total black e capelli sciolti. Dopo l’addio a Elisa Isoardi, una separazione che ha alimentato diverse polemiche, il vice premier del governo Lega-Movimento 5 Stelle ha una nuova fiamma: «Magari al prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei a Parigi andiamo in due», così si era espresso nel recente comizio tenuto a Cernobbio…

