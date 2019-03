Gemelle Dellai, chi sono/ Regine del cinema porno da Carmelita (Non è la d’Urso)

Le gemelle trentine Eveline e Silvia Dellai, sono pronti a lasciare di stucco il pubblico di Live – Non è la d’Urso. Questa sera, la nostra ruspante Carmelita Nazionale, è pronta per far scendere in pista una lunga serie di ospiti che manterranno altissima l’attenzione del pubblico. Tra questi, ci saranno anche questi due sorelle che nel giro di pochissimo tempo, hanno sbancato sul web fino ad attirare perfino l’attenzione di Rocco Siffredi che le ha fortemente volute all’interno della sua Academy dopo aver portato alla ribalta un personaggio molto forte come Malena la pugliese. “Un’agenzia ci ha chiesto se volessimo girare con lui e l’abbiamo raggiunto a Budapest. Si è dimostrato gentilissimo fin da subito, come se fosse uno zio che conoscevamo da tempo” – hanno confidato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Il Dolomiti. Le 25enni si sono trasferite a Praga dove vivono da alcuni anni insieme alla madre. Nonostante questo, tornano spesso nella loro città d’origine in Italia.

Le Dellai Twins: Eveline e Silvia Dellai a Live – Non è la d’Urso

Le Dellai Twins (questo il loro nome d’arte), sono estremamente seguite anche sui social network ed in particolare su Instagram, dove postano spesso scatti bollenti. Nel prime time, durante la terza puntata di Live – Non è la d’Urso, avranno modo di raccontare la loro nuova avventura al fianco di Rocco Siffredi, maestro del cinema a luci rosse che le sta rendendo famosissime. Proprio questa domenica inoltre, le due sorelline saranno premiate in quel di Milano con l’Awards del settore ricevendo il trofeo di migliori attrici emergenti. La serata sarà condotta da Heidy Cassini che ha già comunicato tramite social un’edizione record di un evento che, nel settore, è divenuto ormai un importante punto di riferimento per interessati e addetti ai lavori. Nate il 10 luglio 1993 a Trento, Eveline e Silvia Dallai sono entrate nel mondo del porno quando avevano 22 anni. Eveline stava insieme ad un ragazzo fotografo e facendo uno shooting bollente, ha capito che nel settore si guadagnava bene e lavorando in coppia, i profitti sono anche aumentati.

