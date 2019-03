Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto/ “Vorrei conoscere papà” (Non è la D’Urso)

Giuseppe Falcao, il figlio di Paulo Roberto ex attaccante della Roma, sarà ospite questa sera del programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, “Non è la D’Urso”. Il primogenito del grande centravanti degli anni ’80 dei giallorossi, non ha mai avuto il piacere di conoscere il padre, visto che lo stesso non ha mai voluto riconoscerlo: «Nessun rapporto allora e, ancora adesso, nessun rapporto – raccontava pochi giorni fa Giuseppe ai microfoni del Corriere dello Sport – Sto provando a riallacciare un legame ma è difficile. La vita è scorsa per tutti e due e anche per me, a trentasei anni, ormai i punti di riferimento nella vita sono altri. So bene che anche se potrò un giorno riallacciare un rapporto, sarà sempre un rapporto freddo. Con un grande buco dentro. La fase più importanti della vita è l’infanzia e lui durante la mia infanzia non c’era, non c’era mai. Mi basterebbe un rapporto di amicizia, ma ora anche questo mi sembra complicato». Giuseppe sarà negli studi di Canale 5 proprio per raccontare questo rapporto travagliato e mai nato.

GIUSEPPE FALCAO “VOGLIO CONOSCERE PAPA'”

Giuseppe ha spiegato di non aver mai praticamente conosciuto il padre, e che tutto ciò che sa sui di lui lo ha sentito dai racconti dei tifosi e degli appassionati di calcio: «La cosa più bella – ha spiegato ancora nella stessa intervista – sono i racconti dei tifosi, delle persone che lo hanno visto in campo, che facevano le trasferte su campi difficili dove la Roma aveva sempre perso. Ma quando c’era lui e quella squadra tornavano a testa alta, sentivano orgoglio. Forse qualcosa che andava al di là del calcio». Paulo Roberto Falcao ha avuto Giuseppe (che di mestiere fa l’assicuratore), 37 anni fa, nato da una relazione con Maria Flavia Frontoni, mentre frequentava Roma: «Non l’ ho mai visto, né prima e né dopo. Mai. E’ una vita che lo inseguo ma non l’ho mai visto». A 19 anni, dopo una lunga serie di battaglie legali, Giuseppe è riuscito a cambiare il suo cognome in Falcao, ma il “Divino” è sempre rimasto distante, lontano da quel figlio che non ha mai voluto riconoscere.

GIUSEPPE FALCAO “E’ COME SE MI MANCASSE UN PEZZO”

Giuseppe Falcao ha sempre spiegato di non voler cercare soldi, ne fama, ne notorietà, ma semplicemente un rapporto migliore con lui che era il suo padre: «E’ come se mi mancasse un pezzo». Il figlio del giocatore ha provato anche a chiedere aiuto alla Roma, attraverso Francesco Totti, ma la società ha sempre preferito trattare con le pinze una questione così delicata, lasciando il tutto al volere di Falcao senior. «Io onestamente non so perché faccia così – raccontava a novembre dello scorso anno Falcao junior ai microfoni de Il Messaggero – forse perché nessuno di quelli che gli sono vicino, considerandolo un mito, hanno mai avuto il coraggio di fargli notare l’ errore nei miei confronti. E i miti difficilmente ammettono di aver sbagliato». Forse Giuseppe più che un papà e alla ricerca di un amico, e chissà che la D’Urso non riesca a fare il miracolo.



