Il fidanzato di Marco Carta, chi è?/ Il cantante: “Gli riempio la vita di sorrisi”

Sappiamo quasi tutto di Marco Carta, ma i fan sembrano destinati a non conoscere l’identità del suo fidanzato. Colui che gli ha rapito il cuore e che lo ha convinto persino a lasciare Roma, anche se in base alle ultime notizie non hanno iniziato una convivenza. Nel momento stesso in cui il Paper ha fatto coming out a Domenica Live, gli ammiratori più ostinati e gli amanti del gossip si sono lanciati in una vera e propria caccia all’uomo che per ora sembra destinata a finire sempre con un nulla di fatto. Chissà se Marco Carta, ospite di Live – Non è la d’Urso per la puntata di oggi, mercoledì 27 marzo 2019, non decida invece di fare uno strappo alla regola della riservatezza. Per ora il fandom si è dovuto accontentare di una foto condivisa tempo fa su Instagram, che inquadra il fidanzato di Marco Carta in modo poco chiaro. Con un sapiente uso di luci ed ombre, il giovane artista è riuscito a mantenere riservata questa fetta della sua vita privata. “Guarda che sopportare Carta ce ne vuole“, ha detto di recente Marco a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo. A quanto pare i due ragazzi sono del tutto diversi. Da un lato Marco, il “vulcanino”, come si definisce. Dall’altra il boyfriend, la tranquillità fatta persona. Eppure gli opposti si attraggono, dicono. Forse il segreto è tutto racchiuso in altre parole del cantante, che colpiscono per la loro purezza: “gli riempio la vita di sorrisi, questo è poco ma sicuro“. Non serve altro.

Chi è il fidanzato di Marco Carta?

È già scattato da tempo l’identikit del fidanzato di Marco Carta. Chi è? Che cosa fa nella vita? Punti interrogativi che per ora rimangono senza risposta. Del ragazzo misterioso sappiamo ben poche cose, dettagli che il cantante ha rivelato in diverse interviste rilasciate nel corso del tempo. Qualcuno intanto storce il naso proprio per via della decisione di Marco di non rivelare il volto o il nome del compagno di vita: dopo tutto ha fatto coming out, dice qualcuno. Eppure per l’ex di Amici la riservatezza è ancora al primo posto dei suoi valori. Ma veniamo al dunque: sembra che il fidanzato di Carta sia solare o che comunque adori ridere. Lo possiamo affermare in base alle parole dell’artista, che spesso e volentieri ha affermato che insieme ridono sempre. Tranne quando Marco lascia le sue cose in giro per casa e soprattutto nell’angolo in cui il compagno fa colazione. “Perfettino“, lo definisce. Sappiamo inoltre che è del segno del Sagittario e che è perennemente rilassato. Un lato del suo carattere che ha colpito subito il cantante, anche se non è chiaro se sia stato quello a far scattare la scintilla. Lasciata Roma per volare fino a Milano, Marco ha deciso di vivere in una casa vicina a quella del fidanzato. Anche se nessuno dei due sembra aver fatto dei progetti: per quelli è meglio attendere la data zero, ovvero il primo anno di relazione. “Non disprezziamo le serate passate sul divano“, ha detto ancora Marco. Anche se insieme sembrano fare molte cose e non solo guardare film. Insieme con gli amici oppure in giro per la città per breve gite. Mano nella mano, a condividere spazi, tempo e di sicuro anche i sogni.

