Jimmy Bennett, “Asia Argento mi ha violentato”/ Video, gli SMS la incastrano?

Di Jimmy Bennett non si parla dallo scorso ottobre 2018. Come ben sapete però, questa sera Asia Argento sarà ospite di Live – Non è la d’Urso, e sicuramente nel corso del suo “uno contro tutti”, parlerà anche dell’ex attore e aspirante cantante che ha accusato la regista di averlo violentato. Ripercorriamo quindi, l’intera faccenda dall’agosto del 2018 ad oggi. Per l’esattezza, era il 20 agosto del 2018 quando il New York Times ha lanciato la bomba: Asia Argento avrebbe pagato 380mila dollari a Jimmy Bennett, per “comprare” il suo silenzio ed evitare una denuncia di molestie sessuali. Il quotidiano americano ha sostenuto anche di avere visto delle prove, compreso l’accordo tra i due firmato in segreto. Il giorno dopo, vengono pubblicati da TMZ alcuni SMS scambiati tra i due e lui all’epoca dei fatti, aveva 17 anni. Il 23 agosto, Bennett decide di rompere il silenzio, tramite una dichiarazione pubblica: “Ero minorenne quando il tutto è accaduto, e ho provato ad avere giustizia in una maniera che avesse senso per me al tempo, perché non ero pronto ad affrontare l’idea che la mia storia diventasse pubblica”. Successivamente escono fuori anche le accuse di Rachel Fox, ex fidanzata di Bennett che sostiene di averlo denunciato.

Jimmy Bennett, ecco cosa è accaduto con Asia Argento

Il 27 agosto 2018, Rain Dove (ex amica di Asia Argento), confida di avere consegnato lei alla polizia i famosi SMS che si sarebbero scambiati Asia e Jimmy Bennett. Il 5 settembre del 2018, la regista romana fa sapere tramite il suo legale, di avere interrotto i pagamenti al giovane attore, in relazione al loro primo accordo. La produzione di X Factor, per colpa di questo scandalo, decide di interrompere la collaborazione con Asia, giudice del programma. Il 24 settembre, Jimmy Bennett decide di rompere il silenzio per la seconda volta. E per raccontare la “sua” verità, decide di affidarsi a Massimo Giletti, prendendo parte a “Non è l’Arena” su LA7. In quella sede, l’attore ha confermato la sua versione: “Asia Argento mi ha violentato”. Il 30 settembre, anche la regista decide di replicare, partecipando alla stessa trasmissione: “Fu Jimmy Bennet a saltarmi addosso, io rimasi fredda e immobile. Io dopo le accuse di Jimmy Bennett mi sono chiesta: ‘Come si fa a violentare un uomo? Come ho fatto a fargli venire un’erezione? Io che ho subito una cosa di questo tipo non ho provato piacere e non ho provato un orgasmo. Non so come sia possibile’”.



