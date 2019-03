Lʼamore strappato/ Anticipazioni, Sabrina Ferilli: “così si rovina una famiglia”

Domenica 31 marzo, in prima serata su canae 5, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction da titolo “L’amore strappato”. Protagonisti della serie tv sono Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro che interpretano due genitori a cui la giustizia rovina la vita strappando loro la figia per un’accusa infamante. L’uomo, infatti, viene accusato di abusi sessuali sulla bambina. Nonostante la giustizia penale lo giudicherà innocente, quella minorile darà la bambina in adozione strappandola alla sua famiglia d’origine. Si tratta di una storia realmente accaduta nel 1994 e che ha rovinato una famigia come si racconta nel libro ‘Rapita dalla giustizia’. “La serie tv parla di questa bambina che non vedrà più i genitori perché il padre è accusato di aver abusato di lei” – racconta Sabrina Ferilli a “Quarta Repubblica”. Una storia che ha profondamente colpito l’attrice che, ancora oggi, non riesce a capire come si possa rovinare una famiglia con una bugia. “La cosa incredibile è che i tribunali ordinari scagionano il padre, in secondo grado e in cassazione, mentre quello minorile fa il suo corso senza prendere in considerazione il parere della giustizia ordinaria e così rovina la vita a una famiglia”, ha detto.

L’AMORE STRAPPATO, L’APPELLO DI SABRINA FERILLI: I PROCESSI NON SI FANNO IN TV

Quella di Angela Lucanto, la bambina protagonista della vera storia da cui prende ispirazione L’amore strappato è una storia che ha toccato profondamente Sabrina Ferilli che, tuttavia, come ha spiegato a Verissimo, ha preferito non incontrarla èer evitare di creare con lei un rapporto che avrebbe potuto influenzare la sua interpretazione. Lavorare nella nuova fiction di canale 5, però, ha permesso all’attrice anche di riflettere sulla giustizia italiana. “C’è una cosa su cui vorrei richiamare l’attenzione: i processi sommari fatti in tv da persone incompetenti o che non conoscono gli atti giudiziari dei casi di cui si parla. Non è in televisione che si può decidere se uno è colpevole o innocente“, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Con L’amore strappato, dunque, Mediaset punta a colpire il cuore dei telespettatori affrontando una dinamica purtroppo attuale come quella della pedofolia, ma anche della malagiustizia.

