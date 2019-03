Live Non è la D’Urso, 3a puntata/ Con Asia Argento, Marco Carta e le gemelle Dellai

Dopo il successo delle prime due puntate che hanno superato le aspettative d’ascolto di Mediaset e che hanno avuto, tra i vari ospiti, Fabrizio Corona tornato pochi giorni dopo in carcere, Al Bano e Loredana Lecciso, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, protagoniste di un due contro tutti infuocato, oggi, mercoledì 27 marzo, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso conduce la terza puntata di Live, Non è la D’Urso che, come ha annunciato la stessa conduttrice a Pomeriggio 5, terrà incollati davanti ai teleschermi i telespettatori. Quella di questa sera, infatti, sarà ricca di ospiti che daranno vita a polemiche e discussioni nel corso della serata. Il primo ospite della serata, infatti, sarà Asia Argento che sarà la protagonista dell’uno contro tutti rispondendo alle provocazioni dei personaggi che si nasconderanno dietro le sfere. L’attrice parlerà di tutte le vicende che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi come il caso delle molestie di Weinstein e la relazione con Fabrizio Corona.

Live, Non è la D’Urso: Marco Carta ed Eva Grimadi tra gli ospiti

Nel salotto di Live, Non è la D’Urso arriverà, poi, Marco Carta. Dopo aver sofferto molto per la morte dei genitori, il cantante sardo ha trovato nella musica la forza per reagire e ai microfoni di Barbara D’Urso percorrerà le tappe più importanti della sua vita, ultima quella in cui ha annunciato la propria omosessualità. E ancora Eva Grimaldi e Imma Battaglia, reduci da una vacanza con Gabriel Garko. Proprio Marco Carta, Eva Grimaldi e Imma Battaglia saranno protagonisti di un’importante discussione sui diritti civili. In studio, poi, ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi che faranno un importante annuncio che potrebbe coinvolgere la stessa Barbara D’Urso. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, potrebbero essere proprio Malgioglio e la Zanicchi gli opinionisti del Grande Fratello 16.

Arrivano le gemelle dello scandalo Silvia ed Eveline Dellai

Tra gli ospiti della terza puntata di Live, Non è la D’Urso ci saranno anche le gemelle Silvia ed Eveline Dellai che da Trento sono volate in Bulgaria per seguire le orme nel cinema a luci rosse di Rocco Siffredi e Malena e che hanno dichiarato: “Il nostro mito è Papa Francesco!”. Le due sorelle, in un’intervista rilasciata al Corriere, hanno raccontato la loro scelta: “La mamma ha pianto per un anno – ha raccontato Eveline – ma poi ha accettato. La nonna ha capito e ci sostiene, mentre la zia e altri non ci parlano più”. Dopo Evline, anche Silvia ha deciso di lanciarsi nella stessa carriera: “Io lavoravo con loro nel ristorante di famiglia, ma vedevo che mia sorella guadagnava bene ed era felice. Dopo un paio di mesi ho deciso di raggiungerla a Praga per fare carriera insieme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA