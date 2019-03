Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta?/ Il sovranismo paga, ma questo non è il caso

Lorella Cuccarini ha detto questo, Lorella Cuccarini ha fatto quest’altro. Tra le gaffe durante le sue ospitate nei programmi e le tribune politiche e dopo la sua presa di posizione rispetto all’attuale Governo e al lavoro di Matteo Salvini, sembra proprio che la più amata dagli italiani sia ormai arrivata al punto in cui anche il suo soprannome è cambiato. Adesso per tutti è la Cuccarini la sovranista e proprio questo nuovo titolo potrebbe riportarla in tv. Le malelingue sono pronte a scommettere che pettegolezzi e gossip abbiano spinto l’attrice, conduttrice e showgirl a tornare in vetta alla classifica dei volti più richiesti in tv e non solo come ospite ma anche come vera e propria star. Proprio ieri Massimo Galanto di Blogo ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Lorella Cuccarini potrebbe tornare in Rai in pianta stabile alla conduzione della nuova edizione de La vita in diretta.

LORELLA CUCCARINI IN RAI GRAZIE AL SOVRANISMO O…

Dopo la crisi di ascolti e il flop dovuto alla conduzione della coppia Fialdini-Timperi, sicuramente la Rai ha in mente un cambiamento alla conduzione ma davvero Lorella Cuccarini può occuparsi di questo rilancio? Secondo Blogo proprio la direttrice di rete Teresa De Santis ha già proposto alla showgirl un ritorno in Rai e secondo alcuni questo interesse è dovuto solo ad aver espresso pubblicamente apprezzamento nei confronti dell’operato dell’attuale Governo. Ma è davvero questo il caso? Mai come con Lorella Cuccarini ci va di dire no. Sicuramente la più amata dagli italiani ha già dato in passato prova della sua bravura anche nella conduzione e non solo negli anni novanta quando era regina indiscussa della televisione, e non solo quella commerciale, ma anche di recente tenendo le redini di Domenica In (che sicuramente non ha brillato per gli ascolti, ma questa è un’altra cosa). Quello che rimane da vedere e da capire è se davvero un impegno giornaliero possa essere sostenuto dalla vulcanica attrice da sempre impegnata in mille cose e progetti non solo in tv ma anche nella vita di tutti i giorni e a teatro.

