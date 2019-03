Lucia Bramieri tradita da Gianluca Mastelli?/ Tutta la verità a Pomeriggio 5

Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare della storia nata tra Lucia Bramieri e l’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne Gianluca Mastelli. Una storia che, nelle scorse puntate dello show della d’Urso, aveva scatenato molti sospetti, soprattutto su alcuni “segreti” dell’uomo. La stessa conduttrice si è detta non proprio certa della sincerità dei suoi sentimenti e la conferma sarebbe arrivata pochi giorni fa quando, proprio nel salotto di Barbara, è arrivata l’email di una donna che svelerebbe il tradimento di Mastelli. Questo il contenuto dell’email letta in studio: “Cara Barbara, mi chiamo Antonella e sono una ragazza di Rimini. La mia migliore amica è uscita a cena con Gianluca Mastelli il 10 gennaio il quale l’ha corteggiata per diversi mesi.”

LUCIA BRAMIERI E GIANLUCA MASTELLI: STORIA FINITA?

Un’email, quella letta a Pomeriggio 5, contornata da dettagli su Gianluca Mastelli piuttosto delicati: “Ci sono diverse conversazioni telefoniche e messaggi nonché incontri che attestano il tenero tra di loro. Lui aveva rassicurato di non intrattenere nessun rapporto se non lavorativo con la signora Bramieri.” Lucia Bramieri però, anche dopo l’email, si è detta certa della sincerità del suo compagno: “È una persona seria, ha un lavoro serio, è responsabile di una nota azienda italiana. Per cui ha un lavoro con delle responsabilità, non lo considero una persona così superficiale.” Oggi Lucia Bramieri sarà però nuovamente ospite a Pomeriggio 5 e svelerà cos’è accaduto tra lei e Gianluca dopo quella puntata. Sarà finita la loro storia d’amore oppure no?

