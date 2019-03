Marco Carta/ Presenterà a Barbara il suo fidanzato? (Live Non è la d’Urso)

Marco Carta ritorna a parlare di famiglia e del suo significato, a pochi passi dal Congresso a tema che a Verona ha fatto arricciare non pochi nasi. Coming out alle spalle, l’ex cantante di Amici ha deciso di prendere posizione pubblica anche su temi scottanti come la genitorialità, scegliendo come trampolino di lancio proprio il salotto di Barbara d’Urso in cui ha scelto di togliere ogni freno. Questa sera, mercoledì 27 marzo 2019, Marco Carta sarà infatti fra gli ospiti della conduttrice per parlare di questo tema così delicato, e i più si aspettano una clamorosa sorpresa: la presentazione ufficiale del suo fidanzato proprio da Barbara d’Urso. Il legame fra i due è diventato ancora più forte proprio in seguito alla decisione del Paper di parlare del suo orientamento e non solo per mettere a tacere i tanti gossip che negli anni lo hanno visto al centro dei riflettori. I fan ricorderanno bene il suo rapporto con Valentina Tarsitano, ex allieva della scuola artistica di Maria De Filippi e con cui ha rilasciato appositamente delle interviste poco cristalline. In realtà la diretta interessata ha sottolineato a DiPiù di essere sicura che il cantante non fosse interessato alle donne. “Eravamo solo amici“, ha chiarito tempo fa invece Marco parlando anche di un altro legame amoroso, quello con Valentina Mele. La verità sul loro conto emerge alla fine dello scorso anno, dopo diversi mesi di rumors e di voci che parlano di una finzione in atto. “Lei non sapeva“, dice infatti a Il Corriere della Sera, parlando di Valentina come la sua ultima chance per comprendere con certezza di essere gay.

Marco Carta ricorda Fabrizio Frizzi

Sono ore difficili per Marco Carta, che non ha dimenticato il rapporto stretto con Fabrizio Frizzi. In occasione del primo anniversario della morte del conduttore, l’artista ha riservato un breve pensiero al grande timoniere che per tanti anni ha collezionato simpatia e successi. “Nessuno di noi aveva capito che il tuo sorriso era solo un prestito“, scrive in un post condividendo una foto che li inquadra entrambi. Clicca qui per guardare la foto di Marco Carta. Non mancano però anche parentesi più leggere nella vita del Paper, come il pensiero di una visita al cinema per gustarsi il film manifesto Solo Cose Belle diretto da Franco Jannuzzi. Nelle sale lo vedremo solo il prossimo 9 maggio, ma sembra proprio che l’attesa scalpitante sia già iniziata per Marco, che sui social sottolinea di essere sereno e febbricitante all’idea di condividere la sua musica con tutti i fan. Il countdown per il suo tour intanto è già iniziato: si parte il prossimo 13 aprile con la tappa di Castelraimondo, dove l’artista siesibirà al Lanciano Forum. Alla data marchigiana ne seguiranno anche molte altre, ma gli ammiratori sono curiosi più che altro di sapere quale sorpresa abbia ideato il cantante per loro. Sembra tuttavia che Carta lo abbia già svelato alcuni giorni fa, quando ha rivelato che i primi 150 che acquisteranno il biglietto per il live ed invieranno un’email all’account apposito potranno assistere al soundcheck. “Esclusivo”, aggiunge per aumentare l’hype.

