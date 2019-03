Maria De Filippi a Ballando con le stelle?/ “L’invito di Milly Carlucci mai arrivato”

Una risposta al veleno quella di Maria De Filippi al settimanale Chi riguardo a quella che può essere la sua partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi, spesso Milly Carlucci ha invitato la conduttrice a partecipare al suo programma su Rai1 ma, a quanto apre, lo ha fatto solo in tv e sui giornali ma mai nessuno ha chiamato Maria De Filippi per invitarla ufficialmente al sabato sera. A svelarlo è proprio la sanguinaria che rispondendo alla domanda diretta del settimanale ha lanciato anche una frecciatina alla sua rivale sicura che “lei può tutto, anche superare la contemporaneità dei loro programmi in diretta”. Come se questo non bastasse, la De Filippi ha girato il coltello nella piega parlando di un tentativo di Milly Carlucci di pubblicizzare il suo programma magari creando la sua suspence: “Ho capito che non era una semplice battuta, però, ho pensato che non facesse sul serio, ma si trattasse di una intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte“.

MARIA DE FILIPPI RIVELA LA VERITA’ SU MILLY CARLUCCI E…

Maria De Filippi non è stata mai invitata a Ballando con le stelle, almeno non formalmente visto che le uniche volte che ha sentito dire queste cose è stato in tv o sui giornali, in particolare a Chi racconta: “Stavo vedendo Tale e quale di Carlo Conti. Milly Carlucci era sua ospite quando, a un certo punto, ho sentito Milly dire a Carlo di consegnarmi l’invito non di C’è posta, ma al suo programma. Ho pensato che fosse una battuta dettata dal sapere che io e Carlo siamo amici e sinceramente l’ho presa come tale. Poi mi è capitato di rileggere sulle pagine del vostro giornale, in una intervista a Milly, la stessa proposta di partecipazione al suo spettacolo“. Come se questo non fosse un chiarimento bello e buono, la conduttrice continua a dire che solitamente si usa così ovvero che la conduttrice o la sua redazione si occupano degli inviti per gli ospiti ma forse in questo caso è diverso… Il messaggio è arrivato forte e chiaro, adesso toccherà a Milly rispondere.

