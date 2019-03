Maria Flavia Frontoni, ex compagna di Falcao/”Ho dato un padre a mio figlio Giuseppe”

Maria Flavia Frontoni è la mamma di Giuseppe, il figlio di Paulo Roberto Falcao che oggi chiede di avere un rapporto con il padre. L’ex campione della Roma, nonostante abbia riconosciuto Giuseppe dopo una lunga battaglia legale, non ha mai riconosciuto il figlio. Giuseppe è nato dalla storia d’amore tra l’ex calciatore brasiliano e Maria Flavia Frontoni con cui ebbe una lunga relazione durante gli anni in cui giocò in Italia nonostante, all’epoca, fosse sposato con l’avvocato Rosane Damazio, che lo accusò d’infedetà coniugale. Il figlio avuto da Maria Favia Frontoni non è mai stato accettato da Falcao che, però, la donna ha portato in tribunale per ottenere il riconoscimento di un amore che è durato a lungo. Un contenziose che si è concluso dopo anni di cause e udienze in tribunale. Nel 1999, dopo aver ottenuto il riconoscimento di Giuseppe come il figlio di Falcao, ai microfoni de La Repubblica, Maria Favia Frontoni raccontava i grandi sacrifici fatti per ottenere ciò che a suo figlio spettava di diritto.

MARIA FLAVIA FRONTONI: “DOPO ANNI, HO DATO UN PADRE A MIO FIGLIO GIUSEPPE”

“Ho dato un padre a mio figlio. Ho passato una vita tra studi di avvocati e aule di tribunale. Sono volati centinaia di milioni. Sapevo di vincere fin dal primo momento, ne ero sicura. La verità alla fine trionfa su tutto il resto. Giuseppe è soddisfatto, a letto con 39 di febbre sa di chiamarsi Falcao”: parlava così Maria Flavia Frontoni, nel 1999 ai microfoni de La Repubblica dopo la sentenza della Corte di Cassazione che pose fine alla vicenda. Giuseppe, nonostante le battaglie legali, è il frutto di un grande amore come raccontava all’epoca Maria Flavia – “Sapeva benissimo di essere suo padre, mi sussurrava che voleva un maschio, sono rimasta incinta la prima volta che siamo stati insieme. Era un amore vero, ci credevamo, un amore che tenevo segreto per non stroncargli la carriera. Giuseppe risultava figlio del mio compagno, un commercialista. Finchè ho chiesto il disconoscimento di paternità, ho fatto causa a Falcao”. Dopo il riconoscimento, però, Giuseppe non ha mai visto il padre anche se, all’epoca, sua madre di augurava che le cose potessero cambiare e che l’ex calciatore potesse fare il padre non solo sulla carta.

