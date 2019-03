Michele Bravi dopo l’incidente mortale/ “Sto cercando di costruire la realtà”

A quattro mesi di distanza dal terribile incidente stradale che lo vide coinvolto, Michele Bravi ha rotto oggi il silenzio tornando a comunicare su Twitter con i suoi fan. Nel sinistro, avvenuto lo scorso novembre, morì tragicamente una donna di 58 anni a bordo della sua motocicletta e da allora il giovane cantante nato sul palcoscenico di X Factor (del quale aveva vinto la settima edizione, nel 2013) aveva deciso di chiudersi in un comprensibile silenzio, allontanandosi dai social sui quali, fino a quel momento, era stato invece sempre molto attivo. “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”, ha cinguettato oggi, lasciando timidamente il suo messaggio sul social dell’uccellino azzurro. Un tweet che è stato subito molto apprezzato dai suoi followers che da mesi non avevano più sue notizie, raggiungendo quasi 2000 retweet in poche ore e oltre 9000 “mi piace”. In tanti hanno voluto rinnovare al 24enne il loro affetto e la loro vicinanza nonostante la tragedia che, inevitabilmente, ha distrutto la vita della famiglia della vittima ma, seppur in modo diverso, anche quella dello stesso cantante.

MICHELE BRAVI, I MESSAGGI DEI FAN DOPO IL SUO POST

Non solo su Twitter ma anche su Instagram Michele Bravi è tornato a distanza di quattro mesi. Su quest’ultimo social il cantante ha deciso di postare nelle passate ore semplicemente un’immagine bianca con la medesima frase twittata e anche qui non sono mancati i messaggi di vicinanza anche da parte di nomi celebri, a partire da Alessandra Amoroso e passando per Sergio Sylvestre, Levante e Maria Grazia Cucinotta, solo per citarne alcuni. Poche parole o semplici emoticon a cuore sono bastate a confermare l’affetto e la vicinanza nonostante i mesi di silenzio e il dramma vissuto sulla sua pelle. Ovviamente non sono mancati anche i messaggi da parte di chi, in questi anni, lo ha sempre seguito per la sua musica e per i suoi video su Youtube (Michele Bravi da qualche tempo aveva intrapreso anche la carriera di youtuber): “Mi raccomando, non mollare. Noi siamo sempre qui”, “Stai tranquillo, ti aspettiamo”, “Ti vogliamo bene anche noi, tanto tanto”, sono le parole di chi, in punta di piedi esattamente come Michele, ha voluto esprimergli una parola di conforto.

IL SILENZIO DOPO L’INCIDENTE MORTALE

Quanto avvenuto lo scorso novembre aveva tragicamente sconvolto l’esistenza di Michele Bravi, che da allora aveva preferito il silenzio, lontano dai social e dal clamore che la notizia inevitabilmente procurò. Bravi, infatti, alla guida della sua auto fu indagato per il reato di omicidio stradale. Un fatto certamente tragico che, come riferì all’epoca lo stesso staff del cantante, aveva “intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele”. Dal giorno dell’incidente l’artista aveva cancellato tutti i suoi impegni professionali e solo oggi ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio che lascia trapelare il suo dolore ma anche la voglia di reagire. Il solo commento lo aveva affidato al Corriere della Sera, quando aveva parlato del suo grande dolore per poi chiosare: “Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri”. “Le vere ferite le ha però dentro di sé. Michele è dilaniato dal dolore, non si toglie dalla testa quel momento”, aveva commentato anche il suo avvocato dopo il sinistro mortale.



