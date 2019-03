Nunzia Pennino, moglie Diego Armando Maradona Jr/ Incinta, fratello per Diego Matias

E se di Diego Armando Maradona Junior sappiamo molte cose, specie il nome del suo famosissimo padre, su Nunzia Pennino, conosciamo un poco meno. Questa sera, durante la terza puntata di Live – Non è la d’Urso, la ragazza al fianco del marito, annuncerà la seconda gravidanza, ad un anno di distanza circa dalla nascita del primogenito. Con i suoi lunghi capelli neri ed i tratti tipicamente mediterranei, Nunzia ha fatto perdere la testa a Diego, facendolo anche diventare padre del piccolo Diego Matias. I due si sono conosciuti in maniera casuale e tra di loro il colpo di fulmine sarebbe stato immediato tanto da decidere di sposarsi dopo pochissimi mesi. Nonostante la decisione apparentemente affrettata, i due ragazzi si amano moltissimo ed ogni giorno che passa, il loro sentimento aumenta. Nunzia Pennino infatti, pubblica molto di frequente delle fotografie che la ritraggono al fianco del marito, di cui è pazzamente innamorata.

Nunzia Pennino, la moglie di Diego Junior

Ma chi è Nunzia Pennino? Originaria di Napoli, esattamente come il marito Diego Junior. Oltre ad essere moglie e mamma, la ragazza svolge il lavoro di commessa da Kiko e anche dopo il matrimonio ha deciso di non lasciare la sua collocazione all’interno del negozio di abbigliamento, proprio perché le regala quotidianamente numerose soddisfazioni. Ma quando si sono sposati i due? La coppia è convolata a nozze nell’agosto del 2015, dopo appena 8 mesi di fidanzamento. Giusto il tempo di organizzare il tutto, e il 10 giugno di tre anni fa, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore sposandosi a Capodimonte e annunciando la data delle nozze proprio nel corso di una diretta di Pomeriggio 5, programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. Al matrimonio avrebbe dovuto esserci anche il suocero, il papà di Diego Junior che purtroppo non ha potuto lasciare l’Argentina per via delle condizioni del nonno di lui che all’epoca dei fatti erano parecchio gravi. Questa sera, durante la terza puntata di Live – Non è la d’Urso, la giovane Nunzia confiderà al pubblico, la lieta novella annunciando di essere incinta del secondo figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA