PAMELA PRATI: “MI SPOSO CON MARCO CALTAGIRONE”/ “A 60 anni avrò marito e due figli”

Pamela Prati ha trovato l’amore ed è pronta a sposarsi: il suo matrimonio sarà un’esclusiva di Canale 5. L’uomo che a 60 anni è riuscito dove nessuno prima di lui aveva potuto? Si chiama Marco Caltagirone, ha 54 anni, ma come spiega Il Corriere della Sera di lui non si riesce a trovare neanche una foto sul web, “è un costruttore, vive in America, ha realizzato oleodotti in Libia, ospedali e centri commerciali in Cina e Corsica. Non è mai stato sposato, lo conoscono anche come Mark”. Pamela Prati però lo descrive come “bellissimo” e, stando a come ne parla nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, deve avere anche molte altre qualità:”Stavo aspettando lui. Sapevo che sarebbe arrivato. Infatti, ci siamo visti e riconosciuti”. I due si sono conosciuti a Roma “un anno fa, a cena da amici comuni. C’era tantissima gente, così tanta che avremmo potuto non incrociarci. Ma era destino. Ho incontrato i suoi occhi e ho visto il cuore, l’anima, la sua purezza. Mi è mancato il respiro e a lui pure”.

PAMELA PRATI: “MI SPOSO CON MARCO CALTAGIRONE”

Quello tra Pamela Prati e Marco Caltagirone è stato allora un colpo di fulmine? L’ex prima donna del Bagaglino non ha dubbi:”Di più: un immediato riconoscersi. Un guardarsi negli occhi e dirsi l’un l’altro: ti stavo aspettando e ora sei qui”. Il romanticismo abbonda, a conferma di un sentimento sbocciato in maniera naturale:”Io ero imbambolata, non mi venivano le parole. Hanno parlato gli occhi. Dopo, lui mi ha raccontato che mi aveva vista in altre occasioni, ma io non l’avevo notato. La vita è strana. Ora lo guardo e sono convinta che ci siamo amati in altre vite”. Pamela racconta i passi successivi al primo incontro:”Mi ha chiesto il numero, ha iniziato a corteggiarmi come un uomo d’altri tempi, in modo semplice, puro, bello. Non ci siamo più lasciati, stiamo sempre insieme. Abbiamo desiderato subito sposarci e mettere su famiglia”.

PAMELA PRATI: “PER MARCO LASCIO L’ITALIA”

Ma come si mette su famiglia a 60 anni? Pamela Prati non sembra avere perplessità al riguardo:”Se lo vuoi, lo costruisci. Marco aveva già un bimbo in affido, Sebastian, di 11 anni. Ora, c’è anche Rebecca, di sei. Mangia che dio la benedica, è ballerina come me, mi somiglia, ha i miei stessi occhi, i miei stessi capelli. Lei è una bambolina, lui un principino biondo, con gli occhi azzurri, tifa per la Lazio, vuole fare l’astronauta. Mi chiamano mamma e non c’è emozione più bella di sentire la pienezza di quella parola. Per ora, stanno con noi a Miami durante le vacanze e i fine settimana, finché non ce li affidano totalmente. . . Io una famiglia l’ho sempre voluta, ma non era mai arrivata”. Pamela con la maternità ha un rapporto atipico non avendo vissuto particolarmente la sua:”Avevo un anno e mezzo quando sono andata in collegio. Mamma veniva a portarci piccole cose da mangiare e regalini. Vederla era la felicità, lasciarla andare una sofferenza. Ma essere madre è un istinto. E io e Marco sappiamo che amore e attenzione sono l’ossigeno per i bambini”. Per amore, Pamela è pronta a trasferirsi negli Usa:”Avevo già lasciato tutto, la nostra televisione offre poco, non ci sono più i varietà. Gli applausi non mi mancheranno, ne ho avuti abbastanza. Io voglio fare solo la moglie e la mamma. Marco ha comprato la casa dei nostri sogni, una villa sulla spiaggia, a Miami (…) È molto riservato. Non ama apparire. Quel poco che vedrete di lui, lo vedrete al matrimonio in tv e mai più. Sarà in Umbria, in chiesa, non posso dire altro. Vedrete che è bellissimo, io posso dire che è anche intelligente e dolcissimo”.



