Paolo Bonolis, veto a Barbara d’Urso su clip di Donna Ciretta?/ Video non va in onda

Una puntata molto movimentata quella di Live – Non è la d’Urso, che viene alimentata da una inaspettata confessione di Barbara d’Urso. La conduttrice presenta Donna Ciretta, un personaggio che si è distinto nella puntata di Ciao Darwin 8 andata in onda venerdì scorso, che ha visto scontrarsi Family Day e Gay Pride. La d’Urso ammette che per presentare a chi non l’avesse vista durante la puntata in questione Donna Ciretta, aveva preparato con la produzione una clip introduttiva ma un veto le impedisce adesso di mandarla in onda. “C’è anche Donna Ciretta che mi dicono che ha scritto anche sui suoi social che voleva venire qua a scatenarsi. – esordisce Barbara che annuncia – Io volevo chiederti quasi scusa perché in realtà, siccome a casa non ti conoscono, avevamo preparato, ovviamente come per tutti, una clip ripresa da Ciao Darwin perché l’altra sera tu hai fatto furore ed eri dalla parte dei Family Day.”

Barbara d’Urso: “Avevamo una clip su donna Ciretta, ci hanno vietato di mandarla in onda”

Così, a Live – Non è la d’Urso, Barbara continua: “Avevamo fatto una grande clip che comprendeva anche Paolo Bonolis, che diceva delle cose meravigliose per altro. Guarda, cinque minuti prima di andare in diretta ci hanno vietato di mandarla in onda. L’hanno tolta anche dalla nostra intro, ci hanno vietato di farlo”. Una rivelazione che sorprende gli ospiti in studio ma anche il pubblico a casa che si chiede cosa sia realmente accaduto e se sia stato Paolo Bonolis a vietare la messa in onda della clip. Sta di fatto che su Mediaset Play i video dedicati a Donna Ciretta ci sono ancora, eppure alla d’Urso è stata vietata la messa in onda nel suo show. Perché?

© RIPRODUZIONE RISERVATA