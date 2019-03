Secondo amore/ Video, su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 27 marzo 2019)

Secondo amore va in onda oggi, mercoledì 27 marzo 2019, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4, il film ha come titolo originale All That Heaven Allows. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata e girata negli Stati Uniti d’America nel 1955 con la regia di Douglas Sirk il quale ha dato il proprio supporto anche per quanto concerne la stesura della sceneggiatura. In questo film sono presenti diversi attori piuttosto apprezzati all’epoca come nel caso di cambio di Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Virginia Grey e Conrad Nigel.

Clicca qui per il trailer del film

Secondo amore, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Secondo amore. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America nel corso degli anni 50. Una donna di mezza età felicemente sposata si trova a vivere un periodo particolarmente complesso della propria esistenza in quanto il proprio adorato marito improvvisamente muore per un improvviso malore. Di colpo la sua percezione della vita cambia enormemente portandola a trascorrere molto del proprio tempo nella propria casa assieme alle proprie adorate figlie e figli. Con il passare degli anni tuttavia emerge nella donna il desiderio di ritrovare nuovamente l’amore ed in particolar modo questo viene stuzzicato dalla presenza di un giardiniere che quotidianamente si prende cura del giardino e di tutto l’ambiente esterno presente nella sua villa. I due poco alla volta iniziano a capire di essere fatti l’uno per l’altra incominciano segretamente ad amarsi. Tuttavia il loro amore sembra essere piuttosto difficile da essere vissuto in quanto la donna ha un’età di circa 10 anni maggiore rispetto a quella dell’uomo e questo per la concezione dell’epoca era abbastanza fuori dall’ordinario. Non appena la relazione viene vissuta alla luce del sole i primi ad opporsi a questo genere situazione sono proprio i figli e le figlie della donna che oltre ad essere ancora particolarmente legati alla figura del loro padre vorrebbero non innescare pettegolezzi sulla propria madre in ragione di una relazione che mi verrebbe vista in maniera scandalistica in quanto non solo si troverebbe a condividere il letto con quello che era il suo giardiniere ma anche con un uomo decisamente più giovane di lei. Una situazione complessa che tuttavia non impedisce la donna di lottare strenuamente per il suo diritto di essere amata ancora una volta nella vita e soprattutto di amare come meglio può. Il loro amore infatti si dimostra molto più forte le malelingue e soprattutto delle reticenze dei figli che vedono un interesse da parte dell’uomo esclusivamente legato al patrimonio di famiglia. Questa è una bellissima storia d’amore sullo sfondo di un’America degli anni 50 che ancora vive su alcuni pregiudizi di natura razziale e sociale.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA