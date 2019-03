The Good Doctor 3 si farà?/ Anticipazioni: Shaun tornerà con la terza stagione

I fans della serie The Good Doctor possono cominciare a festeggiare perché la terza stagione si farà. In vista del finale di stagione in onda oggi, mercoledì 27 marzo, in prima serata su Raidue che chiuderà la seconda stagione in cui non sono mancati i colpi di scena e le emozioni, è già stata confermata la produzione degli episodi che formeranno la terza stagione e che porteranno nuovamente Shaun in onda anche sulla televisione italiana. Per vedere i nuovi episodi e capire cosa accadrà al dottor Murphy che ha letteralmente conquistato il cuore di milioni di telespettatori nel mondo diventando un vero e proprio fenomeno mediatico, sarà necessario aspettare un po’. Quel che è certo, tuttavia, è che la serie tv non si congederà dal proprio pubblico, ma tornerà presto con tante nuove avventure e tanti casi da risolvere.

THE GOOD DOCTOR 3: L’ANNUNCIO UFFICIALE

“La ABC ha annuncia che i medici del San Jose St. Bonaventure Hospital torneranno per la terza stagione con i nuovi episodi del film drammatico The Good Doctor”, si legge in una nota ufficiale. Nei nuovi episodi torneranno tutti i protagonisti delle prime due stagioni, a partire da Freddie Highmore che vestirà nuovamente i panni del Dr. Shaun Murphy, il giovane dottore che, pur essendo affetto da autismo, non si è mai arreso cercando di realizzare il sogno di diventare un chirurgo. Al suo fianco, ci saranno pure Antonia Thomas nel ruolo di Claire Browne, Nicholas Gonzalez nei panni del dottor Neil Melendez, Hill Harper che sarà ancora il dottor Marcus Andrews, Richard Schiff nelle vesti di Aaron Glassman. Tamlyn Tomita, invece, interpretà Allegra Aoki mentre Christina Chang sarà la dottoressa Audrey Lim. Infine, Fiona Gubelman presterà il volto del dottor Morgan Reznick, Will Yun Lee sarà Alex Park e Paige Spara sarà ancora Lea Dilallo.

ANTICIPAZIONI: COSA ACCADRA’ NELLA TERZA STAGIONE?

Cosa accadrà, dunque, nella terza stagione di The Good Doctor? Shaun, grazie alla decisione di Andrews che, alla fine dell’ultimo episodio della seconda stagione ha licenziato Han per permettergli di tornare a lavorare come chirurgo, sarà vicino a realizzare il suo sogno. Nella terza stagione della serie tv, infatti, Shaun dovrebbe tornare a lavorare a tempo pieno nel reparto di chirurgia e sarà alle prese con nuovi e complicati casi. Per Shaun, tuttavia, non mancheranno i problemi. Il giovane dottore dovrà fare nuovamente i conti con l‘autismo. Non tutti, infatti, si fideranno di lui e delle sue capacità. Anche i nuovi episodi di The Good Doctor, dunque, riserveranno tante emozioni al pubblico che con il suo affetto, ha reso la serie un vero successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA