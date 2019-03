Uomini e Donne/ David e Cristina a Temptation Island dopo l’addio? (Trono Over)

La puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda lunedì su Canale 5 ha visto un colpo di scena: David e Cristina, dopo l’ennesimo litigio, hanno deciso di lasciare lo studio insieme. Tutto dopo una confessione d’amore del cavaliere con tanto di bacio rubato. In molti si chiedono come mai David abbia deciso di fare questo gesto, cambiando idea improvvisamente, dopo aver dichiarato in studio che Cristina come persona valesse zero. Pare sia stata in vederla accanto ad un altro uomo a smuovergli qualcosa di inaspettato. D’altronde alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, David in merito aveva confessato: “È stata una cosa che non mi sarei mai aspettato e che mi ha sconvolto nel profondo, anche perché lei solo pochi giorni fa aveva detto che sarebbe rimasta in trasmissione solo per me, perché provava sentimenti veri. È stata una bella botta vederla al centro dello studio con un altro uomo”.

DAVID E CRISTINA A TEMPTATION ISLAND?

Pare sia stato questo a fargli capire che anche lui prova dei sentimenti per lei; ma la domanda ora è: come procede tra David e Cristina dopo l’uscita da Uomini e Donne? Tutto va per iol meglio, come conferma la dama con un messaggio postato su Instagram, che recita: “Questa dichiarazione è la più bella che potessi farmi, le tue parole hanno cancellato ogni minimo dubbio e paura, spalancando le porte del mio cuore pronto a ricevere il tuo amore. Un amore che acquista più valore per tutte le tempeste che in 4 mesi ci hanno fatto tremare, allontanare per poi ogni volta tornare![…] Eccoci qua per non separarci mai, perché lo sappiamo bene ciò che siamo insieme… DUE CALAMITE VIVENTI! Se non fosse chiaro… Ti amo!!”. Una nuova coppia nasce al trono Over e la stessa potrebbe essere la prima protagonista della prossima edizione di Temptation Island!

