Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià, colpo di fulmine per Flavio ma…(Trono Classico)

Grandi cambiamenti per Giulia Cavaglià. L’ultima registrazione di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, l’ha vista grande protagonista e, soprattutto, alle prese con nuove conoscenze. La tronista finora ha palesato interesse per due corteggiatori in particolare, Manuel e Giulio, manifestando una forte attrazione fisica per il secondo e mentale per il primo. Tutto viene però stravolto dall’arrivo in studio di Flavio, corteggiatore che tanto ha colpito Giulia. È con lui la prima esterna fatta in settimana: un’uscita di conoscenza che mostra subito la forte attrazione che Giulia prova nei suoi riguardi. Non è però la prima esterna che Maria De Filippi manda in onda, visto che anticipa quella di Manuel per creare una sorta di “effetto sorpresa” che infatti stuzzica il fastidio di quest’ultimo.

GIULIA CONTRO GIULIO, MANUEL FURIOSO

E Manuel proprio non manda giù l’imminente avvicinamento fisico di Giulia Cavaglià a Flavio e lo dice senza peli sulla lingua nel corso della puntata. Il nuovo corteggiatore l’ha colpita così tanto che, dopo l’esterna con Manuel, ha deciso di vederlo per una seconda volta. Si va in piscina a fare un aperitivo e lui, ad un certo punto, toglie la maglia e si fa il bagno, cosa che piace non poco alla Cavaglià. A Uomini e Donne è palese l’interesse che la tronista prova nei confronti del nuovo arrivato ma a spezzare l’atmosfera e l’arrivo in studio di Giulio, che Giulia ha deciso di non portare in esterna. La tronista si aspetta da lui una reazione che non arriva e la cosa la infastidisce non poco.

