Vincitori David di Donatello 2019 e pronostico/ Chi sono? Dogman favorito

Vincitori David di Donatello 2019, quale film si porterà a casa più riconoscimenti? E quale pellicola si assicurerà il premio per il miglior film? E’ tutto pronto per la 64° edizione del premio cinematografico nostrano assegnato dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano, la miniatura del David di Donatello, e c’è grande attesa per conoscere l’elenco dei trionfatori. Il film che ha ottenuto il maggior numero di candidature è Dogman di Matteo Garrone con 15 candidature, seguito da Capri-Revolution di Mario Martone con 13, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo Sorrentino con 12. Chi sarà l’erede di Ammore e Malavita dei Manetti Bros? Non ci resta che attendere la diretta dei David di Donatello 2019, ma è possibile azzardare già qualche pronostico…

PRONOSTICO DAVID DI DONATELLO 2019

La 64° è una delle edizioni dei David di Donatello più incerte di sempre: molte categorie sono contese da diversi film meritevoli e pronosticarne il vincitore è impresa ardua. Una delle categorie più blindate è quella del miglior regista esordiente: nonostante il convincente esordio dei fratelli D’Innocenzo, il premio dovrebbe andare a Alessio Cremonini per Sulla mia pelle. Corsa aperta per la miglior regia: testa a testa tra Matteo Garrone e Luca Guadagnino, con il cineasta nato a Roma leggermente favorito. Per il miglior attore protagonista sono tre i candidati principali, ovvero Toni Servillo, Alessandro Borghi e Marcello Fonte: nonostante i consensi raccolti da quest’ultimo anche a Cannes 2018, il riconoscimento dovrebbe andare all’interprete di Sulla mia pelle, straordinario nel vestire i panni di Stefano Cucchi. Il premio per la miglior attrice dovrebbe andare a Elena Sofia Ricci, Veronica Lario in Loro, mentre attenzione alle sorprese per quanto concerne la miglior sceneggiatura originale: Lazzaro Felice potrebbe battere sul fil di lana Dogman e Sulla mia pelle. Quasi certo il successo di Chiamami col tuo nome per quanto riguarda la miglior sceneggiatura non originale. Infine, il premio più ambito: testa a testa tra Dogman e Chiamami col tuo nome per il miglior film, bilancia spostata verso la pellicola ispirata al Canaro della Magliana.

DAVID DI DONATELLO 2019, LE PAROLE DI SERGIO MATTARELLA

Questa mattina si è tenuta al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso a tal proposito: «Il David di Donatello è una grande festa del cinema italiano, per me è davvero gradita questa occasione di incontro nella sede istituzionale che rappresenta l’unità del Paese». Prosegue il capo dello Stato: «Il cinema esprime cultura, industria e ricerca: è sogno ed è magia. E parte virale della nostra comunità, il suo legame con le vicende e con i cambiamenti della società è molto più robusto di quanto taluno non riconosca». Mattarella ha poi evidenziato: «La dimensione industriale del cinema, la sua valenza economica e produttiva, hanno grande importanza per il sistema Paese. E una dimostrazione ulteriore di quanto valga, e di quanto pesi la cultura nello sviluppo di una società moderna. Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l’economia, non è un vero economista».



