Wanda Fisher età / “80 anni? No, dietro c’è una storia complicata” (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher torna ospite di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e, come accade ormai quasi sempre quando la cantante è in studio, si punta l’attenzione sulla sua età. È uno scontro nato con Lucia Bramieri in merito all’argomento fidanzati che fa nascere la polemica sull’età della Fisher. “Tu parli del mio fidanzato quando il tuo non esiste, non è mai visto! Parli sempre di questo fidanzato ma nessuno sa com’è fatto” sbotta la Bramieri. Interviene anche Patrizia Groppelli che, con tono sarcastico, invita Lucia Bramieri a non prendersela con Wanda Fisher “Vorrei vedere te arrivare a quasi 80 anni così, senza lifting”. È proprio l’età citata dalla Groppelli a scatenare un vocio in studio. Barbara d’Urso si schiera dalla parte della cantante “Ma che 80 anni!”, mentre la Bramieri applaude entusiasta.

PATRIZIA GROPPELLI CONTRO WANDA FISHER: “HAI QUASI 80 ANNI”

Patrizia Groppelli spiega però che l’informazione è vera ed è riportata da Wikipedia. Wanda Fisher allora prende parola per spiegare che non è così: “Io non ho nulla a che vedere con Wikipedia. Dietro questo c’è una storia molto complicata che adesso non posso raccontare”. Un’affermazione che lascia un po’ stupiti inizialmente, ma che scatena altro sarcasmo e qualche critica in studio. “Si, devi andare a Super Quark!” scherza ancora Lucia Bramieri, prima che Barbara d’Urso passi ad un altro argomento. C’è da dire che, secondo Wikipedia, Wanda Fisher sarebbe nata nel 1947 e avrebbe quindi 71 anni. Rimane il mistero su questa “complicata storia” che la cantante potrebbe raccontare nelle prossime ospitate a Pomeriggio 5.

