Zanicchi e Malgioglio, annuncio misterioso/ Sono gli opinionisti del Grande Fratello?

Finora Barbara d’Urso ci ha regalato grandi emozioni e polemiche a Live – Non è la d’Urso, ma quella di questa sera potrebbe essere una puntata ancor più scoppiettante. La conduttrice ha anticipato per questa sera la presenza di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che hanno però già presenziato nel suo nuovo show in prima serata. Tuttavia, ad incuriosire è il fatto che i due saranno protagonisti di un annuncio molto importante; ma quale? Visto l’avvicinarsi dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip – che vede in tv già il promo con Barbara d’Urso che torna alla conduzione – la conduttrice potrebbe aver deciso di approfittare di Live per annunciare gli opinionisti del reality, che potrebbero proprio essere Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

MALGIOGLIO E ZANICCHI AL GRANDE FRATELLO 16?

D’altronde, Cristiano Malgioglio è ormai presenza fissa e amata del Grande Fratello. La novità sarebbe quindi accompagnarlo ad un’altra personalità forte e divertente come Iva Zanicchi. Intanto continuano le indiscrezioni sul cast di questa nuova edizione della versione Nip del Grande Fratello. I primi 4 nomi dati per certi da Dagospia sono: Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi e spesso ospite a Domenica Live per parlare del loro pessimo rapporto; Fabrizia De André, nipote di Fabrizio; Cristian Imparato, ex bambino prodigio di Io Canto e infine la modella Mila Suarez, nota per la conflittuale storia avuta con l’ormai ex Alex Belli. Non ci resta che scoprire se questo clamoroso annuncio riguarderà proprio il reality.

