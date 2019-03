ALESSANDRO BIGATTI/ Video, dalle stalle alle stelle! (MasterChef Italia 8)

La corsa di Alessandro Bigatti a MasterChef Italia continua. Nell’ultima puntata del live cooking più famoso ( e anche più seguito) della televisione italiana, il trentatreenne impiegato ha finalmente alzato l’asticella della sua cucina dimostrando a tutti di non essere un miracolato. Anzi. Nell’Invention test Alessandro Bigatti ha dato il meglio di sé, si è impegnato al 100% e, incredibilmente, è risultato essere il migliore della prova. Chi lo avrebbe mai detto? Fino a poco tempo fa era stato proprio lui ad essere nel mirino di alcuni compagni, del pubblico a casa e anche dello Chef Bruno Barbieri. E invece, nella puntata di giovedì scorso Alessandro Bigatti è stato uno dei più brillanti concorrenti in gara, sfatando questo ‘mito’ di cuoco sostanzialmente incapace e quasi miracolato. Anche nella prova in esterna il trentatreenne, appartenente alla squadra gialla, ha stupito tutti quanti. In quella particolare circostanza ha vinto la sfida assieme a Valeria che, stando ai pronostici, avrebbero dovuto perdere contro le altre squadre. L’impiegato, invece, ha stupito tutti.

IRONIA SOCIAL

Alessandro Bigatti è uno dei concorrenti di MasterChef Italia 2019 che ha maggiormente fatto discutere, soprattutto sul web. E’ proprio in un terreno come questo che si segnalano le tendenze e i gusti di un pubblico sempre più critico ed esigente. Non vi è alcun dubbio che Alessandro Bigatti, con la sua cucina a volte approssimativa, abbia fatto discutere molto e che abbia contribuito ad aumentare la popolarità del programma. Dopotutto, un concorrente che secondo alcuni non sa proprio cucinare e che arriva praticamente alle fasi finali è normale che faccia discutere e che comunque crei scompiglio. Come avviene sempre in questi casi, Alessandro Bigatti è stato preso di mira dal popolo del web, anche in maniera piuttosto virulenta. Battute, sfottò, e anche meme sono diventati all’ordine del giorno per il povero impiegato. In una simpatica vignetta lo si vede conversare con lo chef Antonino Cannavacciuolo, che gli chiede: “Hai mai spezzato un cuore nella vita?“. E lui, con degli occhiali da sole addosso, gli risponde beffardamente: “Ho fatto di peggio. L’ho bruciato.” .

“QUALCHE SANTO IN PARADISO”

Insomma, volente o nolente, Alessandro Bigatti con la sua tecnica strampalata, i suoi errori, gli strafalcioni e anche le brillanti riprese (come abbiamo evidenziato nella puntata scorsa, quella del 21 marzo 2019) ha fatto breccia nel popolo del web. Quest’ultimo ama i perdenti, a volte per ironizzarci su, altre volte per sostenerli in un modo tutto loro. La stessa cosa certo non si può dire di Chef Bruno Barbieri, che invece nelle scorse volte spesso ha avuto delle esternazioni dure nei confronti di Alessandro Bigatti, accusandolo di aver sbagliato la cottura della pasta. Il popolo del web, di rimando aveva sentenziato più volte che “Non è possibile che uno che non sappia fare nemmeno una pasta in bianco sia arrivato alle fasi finali di MasterChef Italia. Tutto ciò non è assolutamente ammissibile. La pasta di Alessandro era tutta annacquata! Deve certamente avere qualche santo in paradiso, altrimenti non si spiega perché sia ancora lì.” Insomma, Alessandro Bigatti va avanti contro tutto e tutti: giudici di gara, concorrenti, pubblico da casa e web. E se alla fine vincesse lui? Qui il video su Alessandro Bigatti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA