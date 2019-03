Andrea Zelletta contro Muriel/ Uomini e Donne: “sei fintissima”. Lei sbotta e piange

Dopo il duro confronto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella, nello studio del trono classico di Uomini e Donne volano scintille tra Andrea Zelletta e Muriel. Prima di far entrare le corteggiatrice, Maria De Filippi manda in onda il filmato con le reazioni di Natalia, Muriel e Klaudia che il tronista ha deciso di non portare in esterna. “Voglio anch’io un amore travolgente, voglio anch’io essere felice. Queste lacrime sono sprecate” – dice Natalia. “Ha baciato altre due prima di me. Va dietro a quella che mi ha insultata. Oggi volevo anche dirgli che mi piace. Io aspetto che venga da me, ma voglio essere la prima perché se è andato prima da Natalia, io vado fuori di testa. Sono incazzata nera”, sbotta Muriel in camerino. “Se a lui gli interesso, deve dimostrarmi qualcosa”, aggiunge invece Klaudia. Dopo l’ingresso in studio, Maria De Filippi spiega a Muriel che Andrea, dopo aver visto le loro reazioni, ha portato in esterna Natalia, Kaudia e Giorgia. Muriel non nasconde la delusione, ma il tronista pugliese spiega i motivi della sua decisione dando inizio ad un durissimo botta e risposta al termine del quale Muriel trattiene a stento le lacrime

ANDREA ZELLETTA E MURIEL: DURO SCONTRO A UOMINI E DONNE

Andrea Zelletta confessa di non aver affatto gradito la reazione di Muriel nella scorsa puntata quando il tronista, dopo aver baciato tutte e tre le corteggiatrici, ha lasciato lo studio per inseguire Natalia. “La reazione ci sta, ma la tua è stata esagerata. Se vuoi uscire, esci. Hai reagito perché sono andato da Natalia. Mi aspettavo una reazione più vera, la tua mi è sembrata fintissima. Così tu mi blocchi”, sbotta Andrea non avendo gradito le risate di Muriel. “Ho riso perché ognuna di noi era felice per averti baciato e invece siamo state umiliate. Io mi sono arrabbiata non per i baci, ma per tutte le rinunce che ho fatto, a livello lavorativo e non e ciò nonostante vai a rincorrere una che non fa altro che giocare a guardie e ladri da quando è qui. Io ero qua che aspettavo che mi guardassi in faccia e invece mi hai dato le spalle per andare a prendere lei. Cosa hai fatto per me?”, urla Muriel. “La tua reazione mi è sembrata esagerata, soprattutto nel modo di fare. Siccome avevo già dei dubbi su di te, con questa reazione hai confermato i miei dubbi. Tu devi arrabbiarti con me, non con lei. Io ve l‘ho detto dall’inizio: se voglio vivere un’emozione, la vivo“, conclude Andrea. A schierarsi con il tronista è Tina Cipollari che, stanca della questione, chiude così: “neanche dopo dieci tradimenti si ha questa reazione”.

