Ascolti TV mercoledì 27 marzo 2019/ Live – Non è la d’Urso regge bene: Barby al 13.2%

Ecco gli ascolti TV di mercoledì 27 marzo 2019: come è andata la terza puntata di Live – Non è la d’Urso? Scopriamolo subito tramite i dettagliati dati auditel di Rai, Mediaset e tutte le altre reti minori. Ieri sera, lo scontro televisivo era decisamente agguerrito. La nostra Carmelita Nazionale ha sguinzagliato in studio una serie di ospiti niente male, creando un dibattito molto importante fin dalle prime battute, facendo confrontare i sostenitori della famiglia tradizionale, con i maggiori componenti di spicco della comunità LGBT italiana, tra cui Eva Grimaldi e la compagna Imma Battaglia, ad un passo dalle nozze. Successivamente, la nostra Barbarella ha avuto modo di presentare al pubblico un nuovo “uno contro tutti” con protagonista Asia Argento che, dopo avere ascoltato le critiche ed i commenti degli ospiti, non ha retto allo stress scoppiando a piangere. Spazio poi per le anticipazioni del GF 16 (con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio opinionisti ufficiali) e l’ascensore con protagonista proprio il paroliere siciliano e il “nemico” Giovanni Ciacci.

Ascolti TV mercoledì 27 marzo 2019

La terza puntata di Live – Non è la d’Urso, si è dovuta quindi confrontare con la nuova edizione dei David di Donatello 2019, la puntata della seconda stagione di The Good Doctor e il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Eccovi a seguire gli ascolti TV di mercoledì 27 marzo 2019, in dettaglio. A vincere la serata è stata Rai1 con Carlo Conti. I David di Donatello hanno registrato 2.975.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 invece, The Good Doctor 2 ha registrato 2.737.000 telespettatori, share 11.4%. in ultimo su Rai3, Chi l’ha visto? ha registrato 2.157.000, 10.4%. Spostandoci su Mediaset, Live – Non è la d’Urso ha concluso con 2.140.000 telespettatori, share 13.2%. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha registrato 1.854.000 telespettatori, share 8.1%. Su Rete4 il film The Next Three Days ha concluso con 834.000 telespettatori, share 4.2%. Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti minori, su La7 Atlantide – Ambrosoli, un eroe borghese ha registrato 756.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 Masterchef All Stars Italia è stato visto da 553.000 telespettatori, share 2.6%. In ultimo, su Nove Accordi & Disaccordi ha concluso con 314.000 telespettatori, share 1.3%.

