Ballando con le stelle 2019/ Nicola Dutto ballerino per una notte? L’indiscrezione

Sabato 30 marzo 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, si apriranno i battenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Se Maria De Filippi ha confidato di non avere ricevuto alcun invito ufficiale da Milly Carlucci e il suo staff, il primo ballerino per una notte è già ufficiale, o almeno così sembra. Al fianco del nuovo cast di “ballerini”, ritroveremo in giuria il solito quintetto frizzantino composto da: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A bordo campo, ancora una volta la criminologa Roberta Bruzzone. A dirigere l’orchestra invece, ritroveremo Paolo Belli con la sua Big Band. Secondo ciò che scrive Blogo, il primo protagonista della serata di apertura, sarà il motociclista disabile Nicola Dutto. Lo sportivo ha avuto un terribile incidente nel 2010 a Pordenone, dove ha perso l’uso delle gambe. Dopo una complicata ed estenuate terapia di riabilitazione, ha nuovamente deciso di correre ancora in moto, divenendo il primo pilota paraplegico a concorrere al fianco dei normodotati.

Nicola Dutto ballerino per una notte? L’indiscrezione

Sempre secondo Blogo, Nicola Dutto dovrebbe arrivare in teatro esibendosi anche con la sua motocicletta. A quanto pare, questa di Ballando con le stelle, potrebbe essere proprio una edizione da non perdere. Paolo Belli, intervistato da Eleonora Daniele durante Storie Italiane, ha commentato proprio le scelte di Milly Carlucci: “Ha fatto un lavoro eccezionale, un cast strepitoso!”. “Tutti gli anni assieme ai miei musicisti facciamo un gioco – ha spiegato Belli alla conduttrice – mettiamo in una busta chi secondo noi vince. (…) Io di solito c’ho sempre azzeccato. Quest’anno è l’anno più difficile, almeno quattro persone sono bravissime… e quindi non so chi vincerà!”. Secondo il musicista però, Suor Cristina sarebbe tra i concorrenti reputati più “forti”. Lo showman ha poi aggiunto: “Stare al fianco di Milly è come andare all’università della televisione e avere accanto il miglior rettore che si possa avere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA