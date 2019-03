Barbara D’Urso, truffa dell’amore/ “Patrizia vittima? Lo incastriamo” (Pomeriggio 5)

Barbara D’Urso torna ad occuparsi della truffa dell’amore. Sempre più persone, sui social, diventano vittime di truffatori che, fingendosi innamorati, riescono ad estorcere denaro, in alcuni casi anche grosse somme. a conduttrice, così, nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, giovedì 28 marzo, Barbara D’Urso, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una signora che sta intrattenendo una frequentazione via chat con un uomo che vuole capire se l’interesse del suo corteggiatore sia vero o meno, ha chiesto alla propria redazione di occuparsene. Barbata D’Urso, così, si è collegata con Patrizia che, forse, potrebbe essere vittima di una truffa amorosa. “Siccome lei mi segue sempre e ha deciso di scrivermi perchè ha dei sospetti nei confronti del’uomo che si dichiara innamorato di lei. Perchè a Patrizia sono sorti questi dubbi? Perchè quest’uomo ha cominciato a chiederle dei soldi”, spiega la conduttrice.

BARBARA D’URSO: “PATRIZIA VITTIMA DELLA TRUFFA DELL’AMORE?

Patrizia ha 55 anni e teme di essere vittima di una truffa amorosa. “L’ho conosciuto su Facebook. Dopo una sola giornata su messenger ha voluto lasciare fb perchè lui lavora su una piattaforma petrolofiera sul Mar Nero e quindi ha voluto lasciare Fb e cominciare a chattare su un’altra piattaforma che io non conoscevo. Lui si chiama Bryan ed è originario del New Jersey” – racconta Patrizia. “Non penso che ci stia guardando perchè gli stiamo tendendo una trappola”, spiega Barbara D’Urso. “Abbiamo cominciato a sentirci a dicembre, poi io ho interrotto perchè gli ho fatto capire che non mi fidavo di lui. Mi ha detto che aveva dei lingotti d’oro. Mi ha detto che, alla fine del contratto, si sarebbe trasferito in Italia da me. Mi ha anche inviato una foto di una casa di Bologna che vorrebbe acquistare per me“, aggiunge ancora Patrizia. Bryan, con quattro lingotti d’oro del valore di 2 milioni di euro, afferma di essere l’uomo dei sogni di Patrizia che comincia ad avere dei sospetti sulle sue intenzioni quando mi dice che la banca in cui sono custoditi questi lingotti sta per falire e mi dice di scrivere a questa banca per farmi inviare i lingotti che avrei dovuto custodire fino al suo ritorno. “Ho inviato una mail, mi hanno chiesto l’inidirizzo di casa mia per inviarmi i lingotti anche perchè le spese del valore di 1750 euro erano a carico mio. Quando io ho rifiutato, lui ha smesso di scrivermi. Da qualche giorno abbiamo ricominciato a scriversi e a cifra è cambiata”, spiega Patrizia. “La cifra adesso da pagare ad un’altra banca è di 2370 euro“, svela la donna. Con l’aiuto della giornalista inviata da Barbara D’Urso, Patrizia ha così capito che l’uomo che le dichiarava amore era solo un truffatore.

