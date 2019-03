Carmine Buschini è Rocco/ Mentre ero via: “Mio figlio non vuole sapere di me”

Carmine Buschini sarà in onda con il personaggio di Rocco nella fiction di Rai1 dal titolo “Mentre ero via”. Postando uno scatto al fianco di Giuseppe Zeno, ha spiegato in breve il suo personaggio presentandolo agli estimatori: “Sono padre e figlio, ma sono anche amici, complici in tutto; questo perché quando la vita, a volte, ci porta via persone che amiamo, incomprensibilmente, poi ci regala qualcos’altro di prezioso. Pochi giorni e sarà il momento anche di questa storia, non vedo l’ora di condividerla con voi, un bacio a tutti!”, ha scritto il giovane attore. I fan del frattempo, hanno preso la lieta notizia davvero in maniera positiva, tanto da commentarlo con tantissimi apprezzamenti. “Non vedo l’ora di rivederti in tv, grazie per le emozioni che mi trasmetti”, si legge. E ancora: “Non vedo l’ora di vederti di nuovo in tv con un nuovo personaggio”, “Ed io assolutamente non vedo l’ora di accogliere anche quest’altra tua interessante storia che tra pochissimi giorni avrai modo di raccontarci”.

“Mentre ero via”: Carmine Buschini è Rocco nella nuova fiction

Carmine Buschini è uno dei più amati giovani attori che attualmente compaiono nelle fiction tv. Divenuto famoso con il personaggio di Leone (detto solamente Leo) in Braccialetti Rossi, ha avuto modo di approfondire la recitazione, imponendosi molto bene nel panorama delle fiction e delle serie televisive. Nonostante la sua estrema solarità, il giovane attore si porta appresso un forte dolore personale. Intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, ha svelato un retroscena sulla sua infanzia. L’attore infatti, è figlio di Angelina Sorvillo, la donna napoletana che nel 2009 è finita in tutti i giornali per avere messo al mondo il 14esimo figlio. I servizi sociali, considerandola inadatta nel crescerli, hanno mandato alcuni di loro in case-famiglia, compreso Carmine e la sorella. Dopo qualche anno, il giovane è stato affidato ad un nuovo nucleo familiare in Emilia Romagna. La madre naturale quindi, si è anche lamentata che il figlio avesse voluto rompere i ponti con lei: “Mio figlio non vuole sapere di me: è come se mi avesse cancellato dalla sua vita. Forse non sono stata una brava mamma, ho fatto tanti sbagli: non ho potuto crescerlo e lui è finito in una casa-famiglia, poi in affidamento. Vivo con niente, abito in un luogo che pare dimenticato da Dio. Ma amo mio figlio e mi scoppia il cuore perché non lo vedo e nemmeno lo sento”, aveva raccontato alla stampa.

