David di Donatello 2019/ Uma Thurman dimentica il Premio speciale, Dogman trionfa!

La kermesse dedicata alle premiazioni dei David di Donatello 2019 si è conclusa con il trionfo di Dogman. La pellicola diretta da Matteo Garrone non ha infatti tradito i pronostici e, dopo aver conquistato il premio più ambito come miglior film, ha collezionato ben nove statuette. Per il film anche il riconoscimento alla miglior sceneggiatura originale, al miglior attore non protagonista (Edoardo Pesce) e al migliore autore della fotografia, oltre ai premi per il miglior scenografo a Dimitri Capuani, miglior truccatore a Dalia Colli e Lorenzo Tamburini, al miglior Montatore a Marco Spoletini, al miglior Suono e alla miglior regia, “La regia è fondamentale, è legata allo sguardo, alla capacità di vedere cose che altri non vedono – ha spiegato Garrone – ma senza grandi attori non si va da nessuna parte. Sono contento di aver fatto questo film, l’ho fatto un po’ per caso, perché avevo del tempo libero, invece – ha concluso il regista – è andato così bene”.

Alessandro Borghi ricorda Stefano Cucchi

Star della serata dei David di Donatello 2019 Alessandro Borghi, che grazie al suo ruolo nel film Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini e ispirato alla vicenda di Stefano Cucchi, ha ottenuto l’ambito premio come migliore attore protagonista: “Grazie per il vostro coraggio per avermi permesso di fare questo film e alla famiglia Cucchi per essersi fidati di me – ha detto l’attore sul palco della kermesse – Grazie davvero a tutte quante le persone che arricchiscono la mia vita, il mio lavoro”. Ma nel suo ringraziamento Borghi non ha dimenticato l’altro grande protagonista della pellicola, al quale ha dedicato la sua preziosissima statuetta: “Questo premio è di Stefano Cucchi ed è un premio che voglio dedicare agli esseri umani e all’importanza di essere considerati uguali a prescindere da tutto”, ha spiegato l’attore. Ma quello di Borghi non è l’unico premio di Sulla mia pelle, che ha ritirato, oltre alla statuetta per il David Giovani, il premio per il miglior regista esordiente.

La gaffe di Uma Thurman

Tra i film più premiati ai David di Donatello 2019 troviamo Loro, che ha permesso a Elena Sofia Ricci di ritirare la statuetta come miglior attrice protagonista; ma il film diretto da Paolo Sorrentino ha conquistato inoltre il premio al miglior acconciatore, ritirato nel corso della serata da Aldo Signoretti. Anche quest’anno, a garantire che la monotonia non prendesse il sopravvento sullo svolgimento della serata è stata la conduzione incalzante e impeccabile di Carlo Conti, impreziosita dalla presenza di Andrea Bocelli – ancora una volta sul palco don suo figlio Matteo – e il regista Roberto Benigni, che ha consegnato il premio speciale a Tim Burton. Tra i momenti più divertenti ricordiamo invece la gaffe di Uma Thurman, che dopo aver consegnato la statuetta al miglior attore Alessandro Borghi, ha lasciato il palco dimenticandosi di dover ritirare il premio speciale. “Pieraccioni e Panariello sai quanto mi prendevano in giro?”, ha fatto notare il conduttore.



