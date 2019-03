Fariba Tehrani è fidanzata? La rivelazione di qualche giorno fa a Pomeriggio 5 non è passata inosservata agli occhi dei fan della persiana, anche se molti speravano in un lieto fine definitivo con la figlia Giulia Salemi. In seguito alla partecipazione della ragazza al Grande Fratello Vip 3, madre e figlia infatti non hanno avuto contatti di alcun tipo, tanto che Fariba ha esternato spesso in tv la sua sofferenza nel vedere Giulia così distante da lei. Intanto però l’amore sembra andare a gonfie vele, tanto che la Tehrani si dichiara innamorata, anche se a senso unico. Fariba Tehrani ne parlerà stasera, giovedì 29 marzo 2019, al Maurizio Costanzo Show e forse dirà qualcosa di più su questo misterioso uomo. Per adesso infatti sappiamo solo dalle sue dichiarazioni che si tratta di un rapporto platonico, anche se starebbe facendo di tutto per farsi notare. Che si tratti di Walter Nudo? Secondo il direttore Roberto Alessi di Novella 2000 l’ipotesi non è tutta da scartare: dopo tutto la donna non ha fatto mistero del suo interesse verso l’ex modello soprattutto durante il GF Vip dell’anno scorso.

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi è fidanzata? Sospetti sul nome dell’uomo

Fariba Tehrani non smette di cercare la figlia Giulia Salemi, a cui dedica sempre un pensiero anche grazie ai suoi profili social. “Ti auguro di dividere la tua vita con chi, anche anni dopo, ti amerà così come sei”, dice infatti la mamma persiana alla sua bambina, sperando di saperla felice al fianco di un uomo che riesce a darle delle emozioni forti. Clicca qui per leggere il post di Fariba Tehrani. Nei giorni scorsi ha invece pubblicato una foto che la vede in compagnia della figlia ed alcuni dei concorrenti del GF Vip 3, come Walter Nudo, Stefano Sala ed ovviamente Francesco Monte. Madre e figlia sono riuscite a parlare, ma sembra che il rapporto non sia ritornato quello di un tempo. Tanto che Fariba ha scoperto che Giulia ha intenzione di andare a convivere con Monte solo grazie ad un articolo di Nuovo, complice l’ospitata del direttore Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5. La Tehrani si dichiara felice per la decisione presa dalla figlia, ma sui social emerge qualcosa di più. La volontà di lasciare Giulia libera di fare le proprie scelte, anche di sbagliare eventualmente. “Ricordati che per crescerti, educarti e proteggerti ho dato la mia giovinezza”, scrive inoltre in un post. L’immagine scelta rappresenta invece una Giulia formato fumetto ed in vesti di Wonder Woman. “In cambio ti chiedo solo una cosa”, conclude mamma Fariba, “esistere, esistere, esistere”. Clicca qui per guardare la foto di Fariba Tehrani.

Le parole di Fariba

Fariba Wonder Woman





© RIPRODUZIONE RISERVATA