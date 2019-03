Finalisti Masterchef Italia 8/ Semifinale “bollente”: ancora 5 aspiranti chef in gara

Dopo aver visto nella scorsa puntata l’uscita di scena di Loretta e Giuseppe, sono rimasti in cinque a lottare e contendersi l’ambito titolo di ottavo Masterchef d’Italia. Siamo pertanto arrivati al penultimo appuntamento di Masterchef Italia 8 e stasera, giovedì 28 marzo i telespettatori da casa saranno in grado di scoprire chi tra Alessandro, Gilberto, Gloria, Guido, Valeria dovrà abbandonare definitivamente il programma a un passo dalla finale. L’appuntamento con il cooking show più famoso della televisione, è come sempre rinnovato dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV. Nel frattempo, tutti i giorni dalle 19.50 in poi, in onda su Sky Uno prosegue il viaggio di MasterChef Magazine. Le puntate di questa ultima settimana saranno interamente dedicate ai cuochi amatoriali approdati fino alla fase finale di questa frizzante edizione. Spazio per i loro racconti e le emozioni del momento. Ovviamente, ci sarà modo anche di visionare le irrinunciabili ricette dei giudici di MasterChef Italia.

Masterchef Italia 8: chi saranno i finalisti di questa edizione?

La Fantasia sarà al centro della Mystery Box di stasera, giovedì 28 marzo, cui seguirà un Invention Test appassionante, durante il quale, sotto gli occhi dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, potranno contare sull’aiuto di Sous-Chef singolari e molto caratteristici. Per la prova esterna, i cinque semifinalisti voleranno in Spagna nell’NH Collection Madrid Eurobuilding della Capitale iberica, per lavorare nelle cucine del “DiverXO”, il ristorante 3 stelle Michelin del creativo chef David Muñoz. In ultimo, per il Pressure Test verrà stabilito chi resterà in gara per diventare l’ottavo MasterChef italiano, aggiudicandosi 100.000 euro in gettoni d’oro e l’opportunità di pubblicare il primo libro di ricette. Ma chi sono i concorrenti di Masterchef 8 arrivati fino a qui? Valeria Raciti ha 31 anni e lavora come segretaria. Guido Fejles ha 33 anni e lavora come praticante avvocato. Gloria Clama ha 40 anni ed è una operaia mulettista. Gilberto Neirotti ha 23 anni ed è uno studente di Giurisprudenza. In ultimo, Alessandro Bigatti ha 33 anni e lavora come impiegato. Chi avrà la meglio tra di loro e si avvicinerà verso la fase finale del famosissimo cooking show di Sky? Lo scoprirete solo questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA