Fiordaliso, “Io, ragazza madre negli Anni 70″/ Video “Sono stata in un istituto e…”

Fiordaliso ospite a La Vita in Diretta: la 63enne artista piacentina, protagonista questo pomeriggio nel contenitore pomeridiano di Rai 1, torna in televisione e si racconta a cuore aperto a Francesca Fialdini nel corso di una intervista in cui racconta soprattutto la sua esperienza di madre prima ancora di artista e anche il suo burrascoso, seppur solido, legame coi genitori. Infatti la cantautrice poprock, che in sovrimpressione viene chiamata la “mamma lupa” parla di come negli Anni Settanta abbia vissuto l’esperienza di essere una ragazza madre a soli 15 anni e di come quell’esperienza non solo abbia cambiato i suoi rapporti in famiglia ma abbia avuto pure una influenza sul modo in cui oggi è felicemente nonna: “Io ero in un istituto, era il 1972, un’epoca di grandi cambiamenti e comunque mio padre non era contento: lui è un uomo che veniva dalla Sardegna e facendo il militare ha conosciuto mia madre emiliana, ma noi ‘terroni’ dei Fiordaliso non eravamo visti bene” ricorda la diretta interessata, spiegando come quella gravidanza inattesa fosse vissuta dal genitore come un disonore e che sembrava dare ragione al discredito che parte dei concittadini nutrivano verso di loro.

FIORDALISO, RAGAZZA-MADRE NEGLI ANNI ’70

A proposito di quella vicenda molto dolorosa, Marina Fiordaliso si è commossa (qui la puntata completa di oggi de La Vita in Diretta) soprattutto ricordando quando i suoi genitori decisero di mandarla in un istituto per ragazze madri: “Loro hanno sbagliato e lo sanno, ma si può sbagliare facendo genitori… So che mia madre ha sofferto e con lei anche io, poi sono tornata a casa ma non per questo motivo oggi non amo mio padre da impazzire” precisa l’artista piacentina che poi, in diretta, riceve i saluti proprio dei genitori e con loro battibecca amabilmente, ricordando quei giorni di tanti anni fa e bonariamente rimproverandoli delle scelte fatte. “Purtroppo non sono più rimasta in contatto con le ragazze dell’istituto, ci siamo perse di vista: ricordo che all’epoca c’era una ‘capo focolare’ che assomigliava a te Francesca, cioè una assistente sociale che ci guidava” ricorda ancora Fiordaliso che poi viene sorpresa dalla conduttrice col video-messaggio di una donna anziana che si presenta proprio come l’ostetrica che, a suo tempo, fece nascere Sebastiano il bimbo che portava in grembo a soli 15 anni.

“NON REGALATE MAI UN CANE A UNA 50ENNE SINGLE…”

“Voi non potete sapere l’emozione di quel posto” ha proseguito Fiordaliso parlando proprio dell’istituto per ragazze madre in cui nacque il suo primogenito e dopo aver ascoltato l’ostetrica dell’epoca augurarle ogni bene e invitarla a tornare a trovarla per la prossima festa della mamma che ogni anno si celebra nella struttura. “Quei posti per le ragazze erano più simili a degli ospedali, erano posti brutti con delle camerate dove tu portavi avanti la gestazione” ha ricordato la 63enne cantante che poi ha raccontato anche del suo secondo matrimonio e della nuova maternità, arrivata quando aveva 33 anni: “Ero allora una mamma diversa, ero più consapevole e felice” racconta prima di fare un accenno anche alla sua carriera musicale, intrapresa grazie alla passione di suo padre per la batteria e grazie allo sprone di sua madre che la fede partecipare a Castrocaro. E sull’amore cosa chiede oggi Fiordaliso? Citando il titolo di una delle sue maggiori hit, ovvero “Non voglio mica la luna”, l’artista conferma appunto di non desiderare più la sua luna e anzi se la cava con una gustosa battuta. “Io nella vita non ho rimpianti e anzi ho sempre amato: ma quando poi ti regalano un cane…” scherza, ammonendo tutti gli uomini dal regalare un amico a quattro zampe a una donna single una volta che ha superato i 50 anni dato che, a suo dire, rappresenta la fine della ricerca dell’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA