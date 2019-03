Fiorello critica i David/ “Show triste. Ai funerali si vedono persone più allegre”

“Ai funerali si vedono persone più allegre e con facce più serene di quelle che ho visto ieri in platea ai David”. A lanciare la chiara e pungente frecciatina è Fiorello in un video-diretta postato sul suo profilo Twitter, il tutto mentre sfoglia il giornali e commenta le news. Arrivati alla pagina dedicata allo spettacolo e ai David di Michelangelo, il conduttore commenta, non senza un filo di sarcasmo, lo spettacolo, andato in onda ieri e condotto da Carlo Conti. Nel corso della sua diretta, Fiorello spiega il suo pensiero su quanto visto: “Io ho visto un po’ la serata, ora non si criticano gli altri ma qualcosina si può dire. Non riescono, anzi, non si riesce a fare uno spettacolo. È triste. Sembra quasi che, a parte il momento di Muccino, un po’ se la cantano e se la suonano… Erano cinquine di film che erano disgrazie, cinque argomenti pesanti, come se la commedia in Italia (eravamo la patria della commedia) non esiste per questo tipo di premio”.

Fiorello sui David: “Non è un problema di conduzione ma…”

Per Fiorello c’è di fondo un ostacolo nei David di Donatello: “Non è un problema di conduzione, ma è una passerella di premi in cui manca lo show” ammette. Le considerazioni di Fiorello in diretta su Twitter non si fermano. Anzi aggiunge: “È inutile allora dire alla gente ‘andate al cinema’. Dovreste essere più vicini al pubblico – ha aggiunto – anche nelle storie che raccontate. Sembra quasi che, a parte il momento con Gabriele Muccino dedicato al pubblico, il resto sia una cosa tra loro”. Starebbe proprio nella tristezza di fondo delle tematiche dei film presentati uno dei problemi principali della non riuscita dello show secondo Fiorello. (Clicca qui per vedere la diretta)

