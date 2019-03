Francesca e Fabrizia De Andrè / Video: “Nostro padre Cristiano totalmente assente”

Quello dei familiari (genitori e fratelli) assenti è uno degli argomenti del nuovo appuntamento con Live – Non è la d’Urso. Tra i figli scontenti dei propri genitori ci sono le sorelle de Andrè, la più nota Francesca ma anche Fabrizia che in tv non è stata mai vista. È Francesca a prendere la parola per prima su suo padre Cristiano De Andrè: “Io sono molto contenta di essere arrivata ad oggi perché ho passato tanti anni di diatribe con mio padre. Mia sorella, mi permetto di dire, che è stata soggiogata, basta vedere quello che dice per capire che non è una persona sana per quanto mi riguarda.” Se quello di Francesca con suo padre è stato sempre un rapporto conflittuale, quello di Fabrizia è stato inizialmente ottimo, tutto però è cambiato. “Soggiogata è una parola grossa perché è stata una mia scelta stare vicino a mio padre, perché l’ho sempre sostenuto in un certo senso.” ammette.

Francesca De Andrè: “Porto il cognome di mio nonno, non di mio padre”

Le cose però sono cambiate: “Ho cambiato versione quando è nato mio figlio perché da madre ho iniziato a pensarla in un altro modo. Perché non esiste come nonno. Già ha fatto fatica ad esserci come padre, ma come nonno è ancora più assente. Mio figlio ha 15 mesi.” A Live – Non è la d’Urso, non mancano però le critiche per Francesca. “Se tu fai tv però è per il cognome che porti” dice qualcuno alla De Andrè che replica dura: “Io faccio televisione dal 2011. Io l’ho fatto per come sono fatta io come persona. – e continua – Ho fatto un reality come l’Isola dei Famosi come ‘figlia di’, ma mio nonno, come persona famosa, è un artista che io stimo tantissimo. La persona che non stimo è mio padre. Ho quel cognome? Bene, lo considero come quello di mio nonno e non come quello di mio padre.”



