Francesca Giuliano, Anni 50 di Avanti un altro/ “Dimagrisco con la pasta!”, ecco come

Francesca Giuliano, star di Avanti un altro ed opinionista dei salotti di Barbara d’Urso, si avvicina all’estate perdendo peso con la dieta della pastasciutta. “Mangiare pasta e dimagrire è possibile – confida intervistata tra le pagine di Novella 2000 – basta abbinarla e condirla nel modo giusto, seguendo delle semplicissime regole”. Innanzitutto, quando si consuma pasta bisogna rinunciare al secondo, destinandolo all’altro pasto principale della giornata. Poi la Giuliano, evidenzia anche l’utilizzo dei condimenti: freschi e genuini. “Ok al sugo di pomodoro con basilico e pesce, assolutamente no alle salse con carne”, racconta. Dopo svela anche un altro segreto: “scolare la pasta al dente per evitare picchi glicemici e gonfiore addominale, risciacquandola sotto acqua fredda per rendere più assimilabili gli amidi”. Infine, vuole perfino sfatare il tabù che vieta di mangiare pasta a cena “studi scientifici hanno dimostrato che questo non fa ingrassare e, addirittura favorisce il sonno e rilassa. La pasta alla sera fa bene e mi ha consentito di tonificare il seno e di rassodare glutei e gambe, con il supporto, ovviamente, di tanta attività fisica”.

Francesca Giuliano, la star di Avanti un altro si racconta

Francesca Giuliano racconta di aver dovuto fare i conti fin da bambina con le sue forme. I suoi coetanei la prendevano in giro perché già a nove anni il suo seno era enorme: “Crescendo, però, ho compreso che le mie curve esplosive potevano essere un punto di forza”. Gli uomini infatti, notano subito il suo aspetto fisico impetuoso e spesso riceve complimenti per il seno e il lato B. La formosa lady di Avanti un altro, svela anche di non avere mai dovuto usare molta energia per conquistare qualcuno: “Di solito, mi basta uno sguardo un po’ sensuale o un semplice sorriso”. Attualmente è single e confida di volersi godere la libertà: “Penso che in giro ci sia ancora troppa superficialità, e io non mi sento pronta a concedermi totalmente a un uomo che non sento pienamente mio. Potrei fidanzarmi unicamente con un principe azzurro d’altri tempi, che abbia modi e comportamenti ormai passati di moda ma che a me piacciono da morire”. In ultimo, confida anche di essere molto amata dalle donne: “Sono orgogliosa di questo, soprattutto quando per strada mi fermano, chiedendomi una foto e chiedendo o dandomi consigli. Perché una donna intelligente non può mai essere gelosa di un’altra donna. È importante che tra di noi ci sia complicità e solidarietà. Il mondo è delle donne!”.

